Astuce YouTube : voici comment écouter les clips avec son téléphone en veille

Lorsque l'on n'a pas d'abonnement Premium sur YouTube, il serait impossible de profiter d'un morceau de musique sur un smartphone en veille. Du moins, c'est ce que beaucoup d'utilisateurs croient...

YouTube offre une grande variété de contenus, on y retrouve des tutos, des émissions de télévision, des vidéos de comédie, des vlogs, des conférences… mais la musique reste l'un des contenus les plus populaires de la plateforme. Les artistes et les maisons de disques utilisent la plateforme pour partager leurs clips officiels et leurs performances en direct. Les utilisateurs peuvent également créer leurs propres playlists et découvrir de nouveaux artistes grâce aux recommandations personnalisées de YouTube.

Pour pouvoir pleinement profiter de ce contenu sur son téléphone, la plateforme rachetée par Google un an après sa création propose un abonnement. A 12,99 € par mois, l'offre premium permet notamment de profiter des contenus sans publicité, de télécharger des contenus pour les regarder hors connexion et de continuer à écouter de la musique même avec un écran verrouillé.

Pour cette dernière fonctionnalité, il existe cependant une autre façon de faire, et elle est gratuite. Une astuce toute simple qui permet en effet d'écouter de la musique avec un smartphone en veille. C'est beaucoup plus pratique lorsque l'on écoute de la musique en marchant, en faisant un footing ou pendant une séance de sport. Cela permet aussi d'économiser de la batterie puisque la vidéo ne s'affiche pas. La méthode fonctionne aussi bien sur iOS que sur Android. Dans les deux cas, il ne faut pas utiliser l'application YouTube mais se rendre sur le site Internet de Youtube grâce à son navigateur.

Sur iPhone, il faut utiliser Safari et taper "www.youtube.com" dans la barre d'adresse. Ensuite, il faut cliquer sur l'icône "aA" en haut à gauche de la barre d'adresse et sélectionner "version pour ordinateur". Une fois la page rechargée, il suffit de lancer la vidéo de son choix. Lorsque l'on retourne sur l'accueil ou que l'on verrouille l'écran, la lecture se poursuit. La page d'accueil affiche un widget permettant de mettre la lecture sur pause, de l'avancer ou de la reculer.

Sur un smartphone de type Android, le principe est le même. Il faut utiliser le navigateur Google Chrome pour accéder au site www.youtube.com. Dans Chrome, il faut ensuite appuyer sur le menu principal représenté par trois petits points situés en haut à droite de l'écran et cocher la case "version pour ordinateur". Là encore, cette simple manipulation suffit à écouter YouTube sans afficher la vidéo, en arrière-plan sur la page d'accueil ou avec l'écran en veille.

Malgré les avantages d'un abonnement Premium pour une expérience sans publicité, cette approche permet non seulement aux utilisateurs d'économiser de la batterie en évitant l'affichage vidéo, mais aussi de profiter pleinement de la musique de leur choix en toutes circonstances.