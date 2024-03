Sans ce courrier, de nombreux retraités ne bénéficieront pas de l'augmentation de leur retraite

Des retraités français vont bientôt voir leur retraite changer, pour certains, à condition de bien répondre à ce courrier...

A chaque début d'année, les retraités sont susceptibles de voir leur retraite évoluer et pour les 13 millions d'affiliés à l'Agirc-Arrco, la caisse de retraite complémentaire des salariés du privé, un changement pourrait encore survenir en mars. Il est lié aux prélèvements sociaux sur les retraites .

En effet, si le taux de CSG d'un retraité a augmenté, ses retraites de janvier et février ont été versées sans tenir compte de cette augmentation. La régularisation a été effectuée lors du paiement de sa retraite de mars. Il a alors pu constater une diminution de son montant qui s'explique par la prise en compte des prélèvements sociaux applicables en 2024 et de la régularisation des mois de janvier et février. A partir du mois d'avril, seuls les prélèvements sociaux dus pour le mois en cours seront déduits de sa retraite complémentaire Agirc-Arrco. A l'inverse, si le taux de CSG a baissé, il a reçu au mois de février un virement sur son compte bancaire correspondant au remboursement des cotisations sociales prélevées en trop sur ses retraites des mois de janvier et février. A partir du mois de mars, sa retraite a augmenté puisque les prélèvements sociaux applicables en 2024 sont déduits.

Quelle que soit leur situation, les affiliés de l'Agirc-Arrco peuvent retrouver toutes les informations en consultant leur décompte de paiement sur leur espace personnel Mon Agirc-Arrco. Si cela n'est pas déjà fait, ils doivent créer leur compte pour accéder à leurs attestations fiscales, mettre à jour leurs coordonnées et bénéficier d'un service d'alerte de paiement.

Toutefois, dans certains cas spécifiques, le taux de CSG de certains dossiers n'a pas pu être mis à jour automatiquement. Les retraités concernés recevront alors un courrier réclamant l'envoi de l'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022. Sans ce document, la pension de retraite ne peut pas être actualisée, à la baisse comme à la hausse.

Les retraités qui le reçoivent ont deux possibilités pour adresser l'avis d'imposition à leur caisse de retraite : l'envoyer par voie postale à l'adresse indiquée dans le courrier ou le déposer sur le site Internet dédié avec ses identifiants de connexion.

Les affiliés de l'Agirc-Arrco qui ne reçoivent pas de courrier sont ceux dont le taux de CSG n'a pas évolué ou que la mise à jour du taux s'est bien faite automatiquement. Néanmoins, il est recommandé de surveiller attentivement sa boîte aux lettres. Le courrier de l'Agirc-Arrco doit arriver entre le 5 et le 24 mars. En retournant rapidement leur avis d'imposition, les retraités concernés s'assurent ainsi que leur retraite soit actualisée rapidement, et dans certains cas évitent de payer trop de prélèvements sociaux.