Ce métal présent dans tous les foyers vaut de plus en plus cher et il est facile à revendre

Une grande partie des logements regorgent d'un métal précieux. Il se trouve dans de nombreux objets utilisés au quotidien et son prix de revente ne cesse de grimper.

Les débrouillards sauront faire de bonnes affaires. De nombreux ménages en France vivent avec un joli pactole juste sous leurs yeux, mais ne s'en rendent pas compte. En effet, appartements et maisons regorgent de métaux. Alors que la plupart des gens ont tendance à se focaliser sur l'or ou l'argent, qui jouissent certes d'une réputation plus prestigieuse, il existe pourtant d'autres métaux valant également très cher. Parmi ces métaux on trouve notamment le cuivre.

Quasiment tous les foyers français en détiennent en abondance. Le cuivre se retrouve dans de nombreux objets du quotidien : câbles électriques, tuyaux, luminaires, appareils électroniques, ustensiles de cuisine, agrafes et même dans certains meubles... Le cuivre est omniprésent dans un logement !

En cause, le cuivre offre de nombreux avantages. Ce métal est recyclable et sa conductivité est très utile pour le bon fonctionnement des circuits électriques. Fort de ses qualités, le cuivre suscite beaucoup de convoitise sur le marché des métaux. A l'ère du numérique, son utilisation va encore se décupler au fur et à mesure des années. Selon le London Metal Exchange, principale place boursière d'échange de métaux, la demande en cuivre devrait augmenter de 43% d'ici 2035.

Conséquence, la valeur du cuivre ne cesse de grimper. En ce moment, le prix du cuivre s'établit autour de 8500 dollars la tonne, soit presque 8 euros le kilo. Une situation, qui aiguise l'appétit des voleurs. Plusieurs faits divers relatent d'ailleurs des histoires de bandes organisées qui opèrent la nuit pour voler du cuivre dans les déchèteries. C'est ce qui est arrivé au patron d'un centre de tri en Haute-Savoie, il y a quelques mois. Les malfrats lui ont volé 6 tonnes de cuivre en un mois. Même son de cloche du coté de la SNCF qui déplore de voir des centaines de milliers d'euros de câbles électriques dérobés tous les ans, car ils contiennent du cuivre.

Car en plus le cuivre est très facile à revendre. Son prix a augmenté de 30% ces 5 dernières années. Aujourd'hui, 100 kg de cuivre peuvent rapporter environ 700 euros chez un ferrailleur. Même des ouvriers dans le secteur du bâtiment récupèrent des tiges de cuivre retrouvées sur des chantiers afin de les revendre pour leur propre compte.

Alors, comment vendre son cuivre quand on est un simple particulier ? Tout d'abord, il faut récupérer le cuivre présent dans les objets dont on veut se débarrasser. Par exemple en dénudant d'anciens câbles électriques à l'aide d'un dégaineur. Puis, il suffit de prendre contact avec un ferrailleur ou une déchetterie pour connaître leurs prix de rachat. Le cuivre recyclé se vend généralement entre 6 et 8 euros le kilo. Une option intéressante à envisager lorsqu'on refait l'installation électrique de son logement.