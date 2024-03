Voici comment faire marcher sa télécommande lorsque l'on a plus de pile

Aujourd'hui, faire fonctionner sa télévision sans télécommande est presque impossible. Voici une astuce ingénieuse idéale en dépannage.

Dans les années 80, la télécommande était un gadget qui évitait simplement d'avoir à se lever jusqu'à la télévision pour changer de chaîne ou régler le son, mais aujourd'hui, avec les services de vidéo à la demande et les applis Internet disponibles sur le petit écran, se passer de cet outil est presque mission impossible.

Dès lors, quand on constate que les boutons de la télécommande ne réagissent plus, c'est la panique. Le plus souvent, le problème vient seulement des piles qui sont à plat, mais faut-il encore pouvoir les changer. Heure tardive, jour férié, manque d'anticipation… De nombreuses raisons peuvent expliquer qu'on soit à court de piles. Dans ce cas, une astuce toute simple peut dépanner et l'avantage c'est qu'elle nécessite un objet que beaucoup de personnes ont chez elles.

Cette astuce, c'est de laisser en place la pile la moins déchargée des deux, ou d'en trouver une autre chargée sur un autre appareil de la maison, et de remplacer la 2e pile par un crayon à papier. Pour ce faire, il faut retirer le cache du boîtier où se trouvent les piles et enlever l'une des deux piles présentes. Vient alors la partie la plus compliquée : couper le crayon à papier pour qu'il soit de la même taille qu'une pile et tailler soigneusement les deux extrémités. Il faut également retirer la borne + de la pile usagée à l'aide d'une pince plate, voire d'un tournevis plat. Ce petit chapeau métallique doit être replacé dans la télécommande, dans le bon sens. Il faut ensuite insérer le crayon à la place de la pile manquante et refermer le boîtier de la télécommande.

Mais pourquoi cette astuce fonctionne-t-elle ? Le crayon ne produit pas d'énergie mais le graphite qui compose la mine est conducteur. Ce matériau est couramment utilisé à l'intérieur des piles pour son excellente conductivité électrique. Il est présent en tant que borne positive dans les piles rondes, bien qu'il soit recouvert d'une couche de métal pour éviter de salir les mains de l'utilisateur.

Par ailleurs, il est important de noter que cette astuce ne constitue qu'une solution temporaire. Elle permet de prolonger l'utilisation d'une télécommande jusqu'à ce que l'on ait la possibilité de sortir acheter des piles neuves. Cependant, elle peut sauver une soirée ou un dimanche après-midi. Néanmoins, cette astuce peut ne pas fonctionner pour deux raisons : une pile restante insuffisamment chargée, et l'impossibilité de retirer la borne plus sur certaines marques de piles.

Les personnes qui se retrouvent avec des piles trop petites comme des AAA au lieu des AA peuvent utiliser une autre astuce encore plus simple en dépannage. Elle consiste à enrouler les bornes - de chaque pile avec du papier aluminium de façon à ce que les piles atteignent la bonne longueur. Ce matériau également conducteur permet de fournir de l'électricité à la télécommande même avec des piles de mauvaise taille.