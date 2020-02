Start-up your brand : découvrez les start-up sélectionnées par l'Union des marques

IA, data sciences et programmatique sont les principaux champs d'expertise des six lauréats du programme d'accélération de l'association qui défend les intérêt des annonceurs.

Le programme d'accélération de l'Union des marques, Start-up Your brand, revient pour une cinquième édition, avec toujours comme ambition de créer davantage de passerelles entre les start-up et les marques en facilitant les conditions de leur rencontre. "Nous voulons permettre aux marques en recherche d'innovation d'identifier les solutions les plus pertinentes dans les domaines de l'adtech et du martech", détaille Jean-Luc Chetrit, directeur général de l'Union des marques. Adot, Scibids ou encore S4M font partie des start-up ayant transité par le programme.

Six start-up ont été cette année choisies pour bénéficier d'un accompagnement qui s'étend jusqu'à juin 2020 et s'appuie sur quatre piliers : le marketing à destination des marques, le contexte réglementaire, le networking et l'augmentation de la visibilité auprès des annonceurs. Voici les start-up sélectionnées.

Aive a mis sur pied une technologie d'intelligence artificielle spécialisée dans la création de vidéos de marques. Aive automatise la post-production des vidéos publicitaires (format, durée, personnalisation) ainsi que leur distribution.

DeepReach propose une plateforme d'intelligence artificielle au service du marketing digital local. Elle permet aux annonceurs locaux de comparer leur présence digitale par rapport à celle de leurs concurrents sur chaque marché local et d'optimiser leurs actions marketing cross-médias digitaux.

Dr. Banner est une plateforme programmatique qui permet de générer, optimiser et mesurer en temps réel les campagnes digitales locales des marques en réseau grâce à une suite d'outils intégrés : création de bannières, gestion des territoires, bidder, module de facturation et reporting en temps réel.

L'alliance Gravity Data Media est une plateforme qui mutualise les données CRM et navigationnelles de 250 éditeurs français issus de 25 grands groupes (opérateurs de télécommunications, media et e-commerce/retail). La société garantit un contexte de diffusion premium enrichi d'innovations data, vidéo et insights "sur mesure", proposées au travers d'une plateforme de ciblage d'audience.

Happydemics est une solution technologique qui permet de mener des études marketing sur des cibles précises, partout dans le monde, en s'affranchissant des limites de la méthode des panels.

Shopper Factory est une solution d'activation digitale qui cible les shoppers et qui amplifie et mesure l'impact des communications et promotions en magasin.

Cet article a également été publié dans Adtech News, supplément papier du magazine CB News, dédié à l'adtech et au martech. Dans l'édition de février, un dossier sur la data et la créativité, une interview d'Asus, le baromètre du programmatique et un tuto de l'influence