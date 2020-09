Start-up your brand : découvrez les start-up sélectionnées par l'Union des marques

Automatisation, nouveaux leviers pubs et SaaS sont les principaux champs d'expertise des six lauréats du programme d'accélération de l'association qui défend les intérêts des annonceurs.

Le programme d'accélération de l'Union des marques, Start-up Your brand, revient avec une sixième promotion et une même ambition : créer davantage de passerelles entre les start-up et les marques, en facilitant les conditions de leur rencontre. Au total, près de 40 start-up auront fait partie de ce programme depuis son lancement il y a 3 ans. Cette nouvelle promotion, qui débute ce mois de septembre et se terminera fin janvier 2021, verra 6 start-up bénéficier d'un programme d'accompagnement mené par les équipes de l'Union des marques et son partenaire Neva.associés. L'accompagnement porte sur quatre piliers complémentaires : la proposition marketing, le contexte réglementaire, le networking et l'augmentation de la visibilité auprès des annonceurs. Voici les lauréats :