Le marché français de la publicité en ligne saisit l'Autorité de la concurrence contre Apple

L'IAB France, la MMAF, le SRI et l'Udecam accusent le géant américain d'abus de position dominante parce qu'il veut leur imposer d'afficher une pop-up de récolte de consentement au tracking.

Le conflit qui oppose Apple au marché publicitaire français concernant la gestion de l'IDFA vient de prendre une nouvelle tournure. Quatre associations représentant l'écosystème de la publicité en ligne, l'IAB France, la MMAF, le SRI et l'Udecam, ont officialisé le dépôt d'une plainte auprès de l'Autorité de la concurrence. La coalition reproche à Apple de vouloir imposer aux éditeurs d'application une nouvelle interface pour récolter le consentement de l'utilisateur avant d'exploiter l'identifiant publicitaire qui lui est associé, l'IDFA.

"Apple veut imposer un système qui n'est même pas compatible avec le RGPD"

Une contrainte qu'elle juge superflue, les éditeurs s'appuyant déjà sur des CMP et un framework de transmission du consentement, le TCF, pour œuvrer en ce sens. Et même contreproductive, puisque l'initiative d'Apple ajoute de la complexité à un processus qui l'est déjà. "Apple veut imposer un système qui n'est même pas compatible avec le RGPD, le consentement de l'utilisateur n'étant pas libre et éclairé, et qui ferait doublon avec un système qui fonctionne déjà très bien", résume le président de la MMAF, Pierre-Emmanuel Cros.

C'est selon la coalition d'autant plus problématique qu'Apple ne prévoit pas de permettre aux éditeurs d'application de personnaliser l'interface qu'il veut leur imposer. "C'est évident que 95% des utilisateurs vont dire non à une pop-up effrayante qui leur parle de tracking", prévient Pierre-Emmanuel Cros. Et cela risque de plomber les revenus publicitaires d'éditeurs d'application qui ont déjà souffert du coronavirus. Les quatre associations craignent que cela contraigne certains d'entre eux à se tourner vers un business model payant qui ferait les affaires d'Apple, ce dernier prélevant 30% des revenus que réalisent les éditeurs par ce biais.

"Apple nous vend ça comme un moyen de protéger la vie privée des utilisateurs mais c'est faux… C'est plutôt un moyen d'amoindrir la concurrence"

Ce sera d'ailleurs le principal enjeu de cette action en justice : convaincre l'Autorité de la concurrence que la firme à la pomme agit pour des motifs peu avouables. "Apple nous vend ça comme un moyen de protéger la vie privée des utilisateurs mais c'est faux… C'est plutôt un moyen de profiter de sa position de force pour amoindrir la concurrence", assure Pierre-Emmanuel Cros. Le patron de la MMAF rappelle que toutes les applications native d'Apple autorisent le ciblage publicitaire par défaut dans IOS 14. "L'utilisateur doit aller dans les paramètres de son iPhone pour y échapper. On est donc sur de l'opt-out pour Apple, là où les éditeurs d'application seraient obligés de passer par un double opt-in."

Un système deux poids, deux mesures qu'Apple a bien été en peine de justifier, à en croire Pierre-Emmanuel Cros, et qui représenterait une distorsion de concurrence vis-à-vis de certaines adtech. Tous les spécialistes de la promotion d'application seraient, dans cette configuration, clairement désavantagés par rapport à un service comme Search Ads, l'offre de promotion d'applications d'Apple. "On est, de par la force de frappe d'Apple, dans un abus de position dominante évident", résume Pierre-Emmanuel Cros.

Une privatisation de la privacy

La coalition ne désespère pour autant pas de convaincre le géant américain de faire marche arrière. "Plutôt que de rajouter une étape qui viendrait perturber la récolte du consentement, on veut qu'Apple nous permette d'intégrer sa pop-up au processus déjà existant", explique Pierre-Emmanuel Cros. Le patron de la MMAF dit ne pas vouloir d'une "privatisation de la privacy" qui verrait chacune des grandes plateformes imposer son propre système, indépendamment des règlements et des lois existantes. "On ne s'en sortirait pas si les éditeurs devaient s'adapter aux demandes de chacun, qu'il s'agisse d'Apple, Google ou d'autres." Un vœu pieux pour l'instant. Les propositions formulées par l'interprofession sont, selon nos informations, restées lettres mortes. La coalition explique d'ailleurs que "toutes les tentatives pour collaborer avec Apple sur le sujet, pour rendre sa pop-up compatible avec la législation européenne, n'ont pas porté leurs fruits." D'où l'action en justice…

"Nous avons assorti notre plainte d'une demande de mesures conservatoires pour que l'Autorité de la concurrence stoppe une décision dont Apple a, pour l'instant, simplement décalé l'entrée en vigueur", précise Pierre-Emmanuel Cros. Face aux remous provoqués par son annonce, Apple avait en effet consenti à retarder la mise en application de son nouveau système. Initialement prévu en même temps qu'IOS 14, courant septembre, il devrait être déployé d'ici la fin du premier trimestre 2021. Les quatre associations espèrent donc que l'Autorité de la concurrence acceptera rapidement de geler ce processus avant de se prononcer sur le fond.