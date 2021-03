Le baromètre du programmatique de novembre - décembre 2020

La période des fêtes de fin d'année a été propice à l'explosion de la demande programmatique selon le dernier baromètre d'AdtechNews-ZBO Media.

Le chiffre du mois : +25%

L'avis de ZBO Media : "La fin d'année a été, au diapason de 2020, exceptionnelle. Les CPM ont augmenté de 25% en moyenne - excepté en vidéo - par rapport à la rentrée de septembre, et les taux de clics ont presque doublé sans que les taux d'arrivées soient vraiment impactés. Le programmatique représente une part de plus en plus importante des achats médias digitaux, et compte tenu de la situation sanitaire, la publicité digitale a très bien marché sur cette période de fêtes."

L'état du programmatique français en novembre et décembre. © JDN

Evolution des taux de clic et des taux d'arrivée selon les formats

Retrouvez le baromètre du programmatique de septembre

Newsletter quotidienne Abonnement newsletters Voir un exemple Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Cet article a également été publié dans Adtech News, supplément papier du magazine CB News, dédié à l'adtech et au martech. Dans l'édition de février, un dossier sur le sujet le digital market act et ses conséquences pour l'adtech, une enquête sur le phénomène des impressions fantômes, un focus sur la start-up Datakilik une interview de la directrice marketing France de Made et le baromètre du programmatique...