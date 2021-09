Le JDN et l'IAB France lancent First view, une nouvelle émission adtech

L'émission s'attaquera, une fois par mois, à une grande problématique du marché publicitaire. La première, consacrée à la mesure cookieless, sera diffusée le 30 septembre à midi.

Apporter un peu de clarté à un secteur qui avance souvent dans le brouillard. C'est l'ambition de First View, nouvelle émission lancée par le JDN en cette rentrée 2021, en partenariat avec l'IAB France. First View, c'est une émission de 30 minutes qui tâchera de s'attaquer chaque mois, avec plusieurs experts de l'IAB France, à une grande problématique du marché de la publicité. Avec pour enjeu de se pencher sur des signaux faibles pour mettre en lumière des conséquences qui seront, elles, fortes. La disparition des cookies tiers, l'arrivée d'ATT d'Apple ou encore la démocratisation de la TV segmentée… First View, c'est surtout l'occasion de prendre un peu de recul dans un marché qui avance très vite mais a souvent du mal à retirer ses œillères.

"L'une des missions de l'IAB est de faire la pédagogie de nos métiers et de rendre compréhensible la complexité, l'interdépendance et l'évolution de nos technologies, justifie Nicolas Rieul, le président de l'IAB France. Cette émission nous semble répondre parfaitement à cet objectif, en proposant aux acteurs de notre écosystème d'être en avance de phase grâce à la mise en lumière des enjeux clefs de notre industrie."

Cette première émission, qui sera diffusée sur le JDN le jeudi 30 septembre à midi, s'intéressera au sujet de la mesure, la grande oubliée du monde cookieless. On s'interrogera avec Rémi Lemonnier (Scibids), Alexis Taquard (Eulerian) et Margarita Zlatkova (Weborama) sur les conséquences de la disparition des cookies tiers sur la mesure de la performance des impressions publicitaires et la réconciliation du parcours du consommateur. On vous expliquera pourquoi vous allez devoir dire adieu à la mesure post view et revoir la manière avec laquelle vous faites du post clic. On s'attardera aussi sur le fait que dans un secteur où ce qui n'est pas mesuré n'existe pas, c'est un problème.

On évoquera, bien évidemment, les alternatives : ID partagés, méthode panéliste, solutions au niveau du navigateur comme Privacy Sandbox de Google ou Private Clic Measurement d'Apple. Avec pour chacune, une revue des avantages et des limites.