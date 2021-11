Le JDN vous fait gagner des places pour l'Ad&Tech Forum

L'événement organisé par l'IAB France et la MMA France se tiendra les 1er et 2 décembre prochains dans l'enceinte du NewCap.

Plus qu'une semaine avant l'Ad&Tech Forum, événement conjointement réalisé par l'IAB France et la MMA France. L'événement, qui se tiendra les 1er et 2 décembre dans l'enceinte du New Cap à Paris, réunira les meilleurs experts français et internationaux du marketing digital et mobile, ainsi que les représentants des pouvoirs publics, pour aborder tous les enjeux du secteur et sur tous les angles : business, réglementaire, technologique.

Au programme, de nombreuses tables-rondes pour répondre aux questions suivantes :

Walled gardens et open Web : bientôt un nouvel équilibre ?

Google et Facebook captent 80% des investissements du marché publicitaire (et autant de sa croissance annuelle). Pourquoi ? Parce qu'ils proposent du reach, de l'automatisation et qu'ils dealent des accords globaux avec la plupart des annonceurs dans le monde. Le contexte réglementaire, la disparition des cookies tiers de Chrome (horizon 2023), les nouvelles règles de la Cnil sur le consentement et l'arrivée d'ATT in-app, ne vont pas arranger les choses. Plus le temps passe et plus il semble compliqué pour l'Open Web d'être compétitif face aux walled gardens. L'Open Web est-il condamné à se contenter des miettes ? Comment lui permettre de renverser le rapport de force ? Un échange sans langue de bois autour d'un enjeu structurant pour le secteur de la publicité digitale.

Green ads, good ads ?

Comment concilier le développement d'un secteur qui carbure à la data, la vidéo et au débit Internet avec la sobriété carbone qu'il faudrait désormais adopter ? Peut-on limiter l'empreinte carbone d'une campagne publicitaire sans en affecter les résultats ? Comment le marché peut-il se structurer pour insuffler une ligne directrice commune à toutes les parties prenantes ? Premiers éléments de réponse…

Advanced TV : 2022, le prime time ?

OTT, CTV, TV segmentée, VOD... Autant de canaux qui s'inscrivent dans une seule et même tendance. 2022 marquera-t-il le prime time de l'advanced TV ? Sans doute… Mais avant cela il va falloir trouver le moyen d'harmoniser les différents mode d'achat de la télévision. Et travailler notamment les synergies entre plan TV segmentée et plan national pour permettre aux annonceurs d'isoler des foyers qui n'ont pas été assez en contact avec la campagne et les cibler en priorité. Sans doute l'une des plus belles promesses de la télévision à l'ère du digital.

Cookieless : le changement c'est maintenant... ou en 2023 ?

Il paraît que le cookie tiers n'en a plus pour longtemps ? Alors pas de temps à perdre, " le changement c'est maintenant… et pas en 2023 " est une table ronde engagée sur la nécessité de tester les alternatives cookieless dès aujourd'hui... Qu'il s'agisse de Privacy Sandbox, des identifiants partagés ou du contextuel. On vous dit tout !

Retail Media : où en sont les annonceurs ?

Accéléré par la crise sanitaire, le retail media concerne aujourd'hui de plus en plus de secteurs et ce à différents titres : cette table ronde fait le point sur l'audience des retailers et les avancées des annonceurs, des FMCG jusqu'au bancaire en passant par l'automobile. De l'inspiration pour tous, donc !

Live shopping : du POC à la performance ?

L'occasion de revenir sur ce nouveau phénomène en vogue : le live shopping, une technique de vente en ligne qui permet aux utilisateurs des réseaux sociaux d'acheter en direct des produits présentés par un vendeur dans une vidéo diffusée en streaming. Comment ça marche ? Qu'est-ce qui change par rapport au bon vieux télé-shopping ? On vous explique tout.

Pub mobile : du drive-to-store au drive-to-trust ?

Entre le drive-to-store et le drive-to-trust, il n'y a qu'un pas et nous le franchirons allègrement pour découvrir en avant-première le 1er baromètre représentatif du drive-to-store et comprendre en quoi la certification Drive-to-Trust garantit la qualité des campagnes mobile to store.