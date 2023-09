Mimbi lève 1,5 million d'euros pour permettre aux annonceurs de mesurer et optimiser le retail media

La start-up fondée par des anciens de Lengow est soutenue par Founders Future, OVNI Capital, Kima Ventures, Better Angels et une dizaine de business angels de renom.

L'annonceur qui souhaite comparer ses performances en retail média selon ses différentes régies partenaires se trouve aujourd'hui le bec dans l'eau. Ce secteur ne disposant pas encore de standard, chaque régie emploie sa propre recette pour calculer les performances des campagnes. De plus, chaque réseau fournit à l'annonceur des types et niveaux de granularité de KPI différents. Un casse-tête pour ne pas dire un cauchemar bientôt fini si on croit à la promesse de Mimbi, start-up spécialisée dans l'analyse de données de retail media au service des marques, qui annonce ce jeudi 14 septembre lever 1,5 million d'euros en amorçage.

L'objectif de Mimbi ? Aider les marques et leurs agences à mesurer, comparer et optimiser le retour sur investissement de leurs campagnes publicitaires sur les sites e-commerce, quels que soient la régie ou le format activé. "Les données doivent être comparables, c'est pourquoi notre rôle est d'amener au marché du retail media un standard de reporting et d'analytics pour qu'on puisse in fine en tirer une forme d'intelligence. Le but est d'offrir aux marques la compréhension et toutes les clés nécessaires pour prendre des décisions d'optimisation", explique Mickael Froger, cofondateur de Mimbi.

Mimbi a développé une plateforme reliée à une centaine de technologies et réseaux de retail media et de données retail, comme Amazon, Criteo, CitrusAd, Mirakl, les régies de la grande distribution et des e-commerçants, etc., pour collecter les données relatives à la fois aux campagnes et aux produits concernés. "Le premier enjeu, c'est de bien collecter la donnée pour ensuite l'harmoniser en tenant compte à la fois des données e-commerce et retail. L'analyse des performances doit en effet intégrer tous les facteurs pouvant avoir une influence sur les campagnes, dont par exemple la qualité des catalogues produits et la gestion des stocks", précise l'entrepreneur.

Des algorithmes propriétaires viennent ensuite réunir ces données en tenant compte des différents critères de définition des KPI et de calcul du ROI pour offrir à l'annonceur une seule et même vue. Une aubaine pour les marques présentes un peu partout dans un marché qui se fragmente avec de nouvelles régies et réseaux qui se lancent régulièrement en réaction à l'explosion des investissements médias dans ce secteur.

Emmanuel Grenier, ancien CEO de Cdiscount, et Marc Menasé, fondateur de Founders Future, rejoignent le conseil d'administration de la start-up

Mickael Froger, lui-même investisseur en plus d'entrepreneur (il a fondé Lengow, logiciel de gestion de flux produits pour les e-commerçants sur les places de marché, qu'il a dirigé jusqu'à l'année dernière), a lancé Mimbi il y a six mois avec un autre vétéran du secteur, Frédéric Clément (Lengow, Criteo). La start-up est soutenue dans cette levée par Founders Future, OVNI Capital, Kima Ventures, Better Angels et une dizaine de business angels de renom. Emmanuel Grenier, ancien CEO de Cdiscount, et Marc Menasé, le très médiatisé fondateur de Founders Future, rejoignent le conseil d'administration de la start-up.

"Le marché du retail media est en hyper croissance tout simplement parce qu'il offre aux annonceurs un ROI de qualité : il leur ramène des ventes leur permettant de tirer leur épingle du jeu dans une époque qui n'est pas simple. Ceci étant, nous sommes impliqués dans l'écosystème e-commerce depuis suffisamment longtemps pour comprendre que cette industrie a besoin d'un standard pour continuer de se développer, car le standard est une condition nécessaire pour offrir aux annonceurs une vraie visibilité sur le ROI de leurs campagnes. Pour toutes ces raisons, Mimbi n'a que de beaux jours devant soi", déclare Marc Menasé. "Nous sommes un fond d'entrepreneurs doté d'une véritable expérience du marché. Nous sommes convaincus de la capacité de l'équipe de Mimbi à créer une plateforme leader de mesure et d'optimisation du retail media à l'international", ajoute Arnaud Laurent, cofondateur d'Ovni Capital.

Mimbi devrait finir l'année avec une dizaine de nouvelles recrues justement, de quoi lui permettre de développer son portefeuille de clients en Europe et à l'international. La start-up a mis au point sa solution en travaillant notamment au service de Retail 4 Brands et de ses clients. La plateforme sera proposée selon un modèle d'abonnement en SaaS. Mimbi fait partie du groupe de travail dédié au retail media au sein de l'Alliance Digitale qui met au point en ce moment même un standard pour le secteur, qui devrait être prêt cet automne.