Google Pixel Fold : le smartphone pliant de Google prévu pour le 10 mai ?

GOOGLE PIXEL FOLD. Le premier smartphone pliant de Google devrait s'appeler Google Pixel Fold ou Google Notepad. Si l'on en croit les rumeurs, il devrait sortir le 10 mai et réserver de belles surprises notamment au niveau de l'appareil photo.

Le très attendu Google Pixel Fold sera peut-être disponible en pré-commande dès le 10 mai prochain. C'est le premier smartphone de Google avec un double écran pliable. Détails de sa sortie, caractéristiques techniques et prix : voici ce que vous devez savoir.

Quand le Google Pixel Fold sera-t-il disponible ?

La date à laquelle le Google Pixel Fold devrait être commercialisé a fuité sur le compte Twitter de Jon Prosser. Ce YouTubeur, connu pour ses révélations sur les smartphones avant même leur sortie, indique que ce modèle sera disponible en pré-commande le 10 mai 2023 sur Google Store. Toujours selon lui, les partenaires de la marque comme les opérateurs mobiles, devraient pouvoir enregistrer les commandes un peu plus tard, vers la fin mai. Il faudrait néanmoins attendre le mois de juin pour pouvoir tenir le Google Pixel Fold entre vos mains…

A quel prix le Google Pixel Fold sera-t-il vendu ?

A priori, le Google Pixel Fold se positionnera plutôt comme un téléphone portable haut de gamme. Toujours selon la même source, le prix de vente devrait être de 1799 dollars. En France, cela équivaut à 1650 euros sans la TVA. Comptez donc 2000 euros TTC pour pouvoir l'acquérir. Un prix très élevé, comparable à celui de l'iPhone 14 Pro Max et au Samsung Galaxy Z Fold 4 en versions 1 To. Une information qui reste à confirmer car ces dernières semaines, de nombreux experts tablaient sur un prix plus abordable, de 300 à 500 euros en-dessous de celui du Samsung Galaxy Z Fold.

A quoi ressemble le Google Pixel Fold ?

Les premières photos du Google Pixel Fold diffusées sur la toile ont été réalisées par Joss Prosser ou OnLeaks. Elles mettent en scène un smartphone pliant au format livre et non à clapet comme le Samsung Galaxy Z Flip. Cette particularité explique en partie les rumeurs selon lesquelles ce smartphone pourrait tout aussi bien être vendu sous le nom de Google Notepad. Une fois déplié, l'écran plus carré que rectangulaire, rappelle davantage le design de l'Oppo Find N que celui du Samsung Galaxy Z Fold 4. Certains spécialistes s'avancent d'ailleurs sur des dimensions de 158,7 x 139,7 mm pour un écran interne de 7,69 pouces.

Quelles sont les caractéristiques techniques du Google Pixel Fold ?

Concernant les performances du Google Pixel Fold, le mystère reste entier. Les rumeurs se multiplient toutefois au fur et à mesure que la sortie du smartphone approche. Les plus répandues concernent sa batterie, sa qualité audio et ses capteurs photos.

Une grande autonomie

Le site 9To5 Google s'avance sur une batterie de 5000 mAh contre 4400 sur le Samsung Galaxy Fold. Ce modèle serait donc celui avec la batterie la plus puissante sur le marché des téléphones pliants. Un avantage qui serait peut-être contrebalancé par un poids plus important que celui de ses concurrents.

Un son de qualité

Le Google Pixel Fold devrait être équipé de deux haut-parleurs, un en haut du téléphone, et l'autre en bas. Cet agencement devrait permettre de profiter d'un son mieux équilibré, appréciable lors du visionnage de vidéos.

Un appareil photo digne du Pixel 7 Pro

Google compterait bien mettre son savoir-faire en matière de photographie au service du Google Pixel Fold. En effet, la qualité des différents capteurs du Google Pixel 7 Pro avait largement contribué au succès de ce smartphone. En se basant sur cette réussite, la marque pourrait donc équiper le Google Pixel Fold d'un grand-angle, d'un ultra-grand-angle et d'un téléobjectif. Une hypothèse qui n'est pas contredite par les visuels du téléphone présents sur le Web. Ils laissent apparaître un bloc photo assez proéminent muni de trois capteurs.

Une fonction "Jupiter" révolutionnaire

Cette rumeur concerne encore l'appareil photo du Google Pixel Fold. Dans la mise à jour de l'application Google Camera, des utilisateurs ont pu découvrir un morceau de code nommé "Jupiter" qui correspondrait à un mode d'utilisation de la caméra. L'icône de cette fonctionnalité semble indiquer qu'avec le Google Pixel Fold, il serait possible de choisir les capteurs que l'on veut utiliser pour se prendre en photo. Cela rendrait par exemple possible le fait d'utiliser les caméras arrière (avec plus de pixels), pour prendre des selfies de meilleure qualité. Toutefois, d'autres personnes penchent plutôt pour un affichage simultané de l'ensemble des caméras sur l'écran grâce à cette fonctionnalité.

Une autre nouveauté prévue chez Google ?

Mai 2023 devrait aussi être le mois de la sortie du Google Pixel 7a. Si l'on en croit toujours Jon Prosser, la date précise serait fixée au 10 mai, premier jour de commercialisation, mais également premier jour de disponibilité du téléphone. Bien plus abordable que le Pixel Fold, il devrait être vendu aux alentours de 500 euros. C'est une évolution du Google Pixel 6a qui coûte actuellement 350 euros. Cette nouvelle version devrait proposer une caméra arrière de 64 mégapixels (contre 12 sur le 6a !) et le rechargement sans fil.