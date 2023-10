Marre d'être dérangé par des démarcheurs téléphoniques ? Voici comment les bloquer pour de bon

Pour identifier et bloquer les appels indésirables, il existe plusieurs astuces très simples à mettre en place pour éviter d'être dérangé.

Entre les commerciaux prêts à tout pour démarcher de nouveaux clients et les escrocs en tout genre, les appels téléphoniques indésirables sont quotidiens. Heureusement, quelques techniques très faciles à maitriser permettent de mettre fin à ces désagréments.

Pour ceux qui possèdent un téléphone Android, quelques clics suffisent pour bloquer ces numéros indésirables. Il faut d'abord ouvrir l'application téléphone et se rendre dans la section "appels récents". Ensuite, il faut appuyer sur le bouton "signaler un spam" qui s'affiche sous le numéro en question. Ce dernier est alors placé dans la liste noire du smartphone.

En cas d'erreur, vous pouvez supprimer le numéro de la liste noire. Vous pouvez également ajouter manuellement un numéro sur cette liste en allant dans Téléphone=>Paramètres=>Bloquer des numéros. A ce même endroit, il est aussi possible d'ajouter à cette liste noire -et donc de bloquer- les correspondants qui tentent de vous joindre en dissimulant leur numéro. Il suffit simplement de cliquer sur "numéros inconnus", la première option de la rubrique numéros bloqués. Tous les appels non identifiés seront automatiquement dirigés vers votre messagerie sans même faire sonner votre téléphone.

Par ailleurs, les appareils Android sont désormais capables d'identifier automatiquement les spams à l'aide de leur propre base de données. Après avoir ouvert l'application Téléphone de Google, il faut se rendre dans "paramètres", puis dans "numéro de l'appelant et spam", et cocher ensuite "identifier les appelants et le spam" afin de mettre en garde toute la communauté Android. Les spammeurs seront signalés en rouge.

Enfin, l'application Orange Téléphone (disponible sur Android et l'Apple Store) permet également d'identifier les appels malveillants et les démarchages commerciaux. Cette application, qui peut remplacer par défaut l'application téléphone de votre portable si vous le souhaitez, intègre un système anti-spam qui envoie aux serveurs d'Orange les numéros de téléphone des appels entrants et sortants afin d'identifier les appels indésirables. A vous de jouer !