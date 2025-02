7 Français sur 10 consomment chaque jour ce produit et il n'a jamais coûté aussi cher : +80% en un an et ça va empirer

Vous n'avez pas fini de payer plus cher cet incontournable de votre quotidien : la cause de sa flambée est bien connue mais est difficile à digérer.

Il accompagne les réveils difficiles, les pauses au travail et les moments entre amis. Rituel pour certains, excitant pour d'autres, il est un incontournable du quotidien de millions de Français. En France, sept personnes sur dix boivent quotidiennement du café, selon un sondage Ipsos. Parmi ses adeptes, la moitié consomme plus de trois tasses par jour. Or cette denrée ultrapopulaire connait une crise sans précédent, qui ne peut plus passer inaperçue.

Le prix du café vert, la matière première à la base de notre boisson de tous les jours, n'a jamais été aussi élevé qu'en ce début d'année 2025 : sur le marché, la livre de café vient de dépasser les quatre dollars, du jamais-vu en plus de 50 ans, c'est-à-dire depuis le début de la cotation en 1970. En un an, le cours de l'Arabica a grimpé de 75% depuis janvier 2024, tandis que celui du Robusta a bondi de 84%.

A l'origine de cette flambée, des conditions météorologiques qui ont été très défavorables dans les régions du monde les plus productrices de café. Au Brésil, premier exportateur d'Arabica, les sécheresses ont gravement affecté les cultures : la production devrait chuter de 12,4% sur un an, d'après les pouvoirs publics brésiliens. Situation similaire au Vietnam, premier producteur de Robusta, où les vagues de chaleur ont ralenti la pousse des grains de café et considérablement diminué la récolte de l'automne 2024.

Résultat : les stocks mondiaux de café sont en baisse et pourraient bientôt atteindre leur niveau le plus bas depuis 25 ans, d'après le ministère américain de l'Agriculture. Phénomène renforcé par l'action de spéculateurs, qui ont massivement acheté du café en prévision des mauvaises récoltes. Conséquence de ce resserrement des stocks, les prix s'envolent sans discontinuer depuis un an.

Cette hausse du cours de la matière première n'a pas tardé à se répercuter sur les prix à la consommation, même si la flambée est encore contenue. En supermarchés, le coût du café torréfié a augmenté de 30% sur un an, pendant que dans les restaurants, une tasse coûte en moyenne 15% de plus qu'en janvier 2024, d'après l'entreprise de café équitable Javry. Cette dernière, qui se fournit pourtant directement auprès des producteurs et loin des marchés boursiers, a elle-même dû annoncer une augmentation du prix de son café torréfié fin janvier.

La situation n'est pas partie pour s'améliorer. Le secteur redoute en effet le dérèglement climatique, qui va multiplier les sécheresses dans les régions productrices de café, sans compter les fréquents incendies qui dévastent les cultures. Les mauvaises récoltes seront donc de plus en plus fréquentes et les stocks régulièrement sous pression. Une perspective guère rassurante pour les consommateurs français, qui ne sont certainement pas prêts à voir leur boisson préférée devenir un produit de luxe.