Fnac Darty se renforce en Europe avec l'acquisition d'Unieuro

Le soutien financier de l'actionnaire Daniel Kretinsky joue un rôle crucial dans cette opération, permettant une expansion significative en Italie pour Fnac Darty.

Fnac Darty, le géant français de la distribution de produits électroniques et électroménagers, vient d'annoncer une acquisition stratégique majeure. En collaboration avec son principal actionnaire, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, le groupe s'apprête à racheter Unieuro, leader du marché italien. Cette opération valorisée à 249 millions d'euros pourrait transformer significativement le paysage européen de la distribution.

Acquisition d'Unieuro : une opération stratégique majeure

Fnac Darty a décidé de s'attaquer au marché italien avec Unieuro, qui compte 500 magasins et 5 000 employés, pour renforcer la présence du groupe en Italie, un marché où il n'était pas encore présent. Cette acquisition permettra également à Fnac Darty d'atteindre un chiffre d'affaires combiné de plus de 10 milliards d'euros, consolidant ainsi sa position de leader européen.

Le groupe Fnac Darty a annoncé mardi 16 juillet vouloir acheter Unieuro pour 249 millions d'euros, avec le soutien de son premier actionnaire, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Unieuro, coté à la Bourse de Milan, a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 2,6 milliards d'euros.

L'offre d'achat de Fnac Darty serait composée de 9 euros par action Unieuro, dont les deux tiers seraient financés par des sociétés contrôlées par Daniel Kretinsky, et de 0,10 action Fnac Darty nouvellement créée, valorisant Unieuro à 12 euros par action et l'ensemble du groupe italien à 249 millions d'euros. Fnac Darty détient déjà 4,4% du capital d'Unieuro.

"Cette acquisition nous permet de nous diversifier, de faire progresser notre modèle et de donner de la synergie et de la valeur ajoutée à notre groupe", a déclaré Enrique Martinez, directeur général de Fnac Darty, cité dans le communiqué du groupe, relayé par Le Figaro.

Synergies et ambitions communes

Fnac Darty et Ruby Equity Investment, filiale de la société contrôlée par Daniel Kretinsky, envisagent de créer une société d'investissement commune qui détiendra la participation dans Unieuro. Cette société serait détenue à 51% par Fnac Darty et à 49% par Ruby, mais contrôlée par le groupe français.

Enrique Martinez a souligné que cette acquisition se ferait avec une "exposition financière très limitée" pour Fnac Darty, laissant des marges de manœuvre pour d'autres projets futurs.

Fnac Darty estime en effet que l'opération n'entraînerait qu'une hausse de 56 millions d'euros de son endettement net, grâce au soutien financier de Daniel Kretinsky, premier actionnaire du groupe avec 29,9% du capital.

Perspectives financières et croissance

Fnac Darty, qui publiera ses résultats du premier semestre le 24 juillet, a confirmé ses objectifs financiers avec un chiffre d'affaires de 3,4 milliards d'euros, en croissance de 1,4% par rapport à 2023. L'acquisition d'Unieuro devrait contribuer à cette dynamique positive, permettant au groupe d'accroître son chiffre d'affaires global. "Nos résultats stables nous permettent de confirmer notre guidance annuelle et d'aborder la seconde partie de l'année avec confiance et détermination", a commenté Enrique Martinez dans le communiqué du groupe.

Cette acquisition s'inscrit dans un mouvement plus large de consolidation du marché européen de la distribution de produits électroniques et électroménagers. Fnac Darty, déjà présent dans plusieurs pays européens ainsi qu'en Afrique et au Moyen-Orient, voit en Unieuro une opportunité de renforcer sa compétitivité et de rivaliser avec les géants mondiaux du secteur.

Après l'annonce de cette acquisition, le conseil d'administration d'Unieuro s'est immédiatement réuni pour en prendre acte. "Le conseil d'administration se réserve le droit de procéder à toute évaluation à cet égard et, une fois qu'il aura obtenu les informations nécessaires, prendra les décisions qui s'imposent dans les délais prévus par la réglementation applicable", a précisé Unieuro dans un communiqué. À la Bourse de Milan, l'action Unieuro valait 8,22 euros à la clôture mardi soir.