Plus d'un Français sur deux paye trop cher sa facture d'électricité à cause de cette erreur - voici comment la rectifier

De nombreux foyers pourraient rapidement réduire leur budget énergie sans même modifier leur consommation. La solution réside dans un simple réglage technique.

L'énergie représente environ 10% du budget des ménages Français. Même dans les plus petits logements, la facture d'électricité mensuelle dépasse rapidement les 100 euros, et elle peut atteindre plus de 250 euros pour les propriétaires de maisons individuelles. Dès lors, toutes les économies possibles sur ce budget sont bonnes à considérer, surtout lorsqu'elles peuvent être réalisées par un simple réglage de compteur, sans rien changer à votre consommation.

Le fournisseur Octopus Energy alerte en effet sur une anomalie très courante qui peut vite coûter cher : de nombreux foyers souscrivent à un contrat qui ne correspond pas à leurs usages réels. Dans une étude réalisée sur 158 000 logements, l'entreprise conclut ainsi que 56% des Français paient trop cher en comparaison de leurs besoins en électricité.

L'erreur se glisse dans le réglage de la puissance du compteur Linky : lorsque vous souscrivez à un contrat d'électricité, vous devez choisir une puissance, exprimée en kilovoltampères (kVA). Celle-ci varie en général de trois à douze kilovoltampères, en fonction de la taille du logement, du mode de chauffage et des équipements électriques utilisés. Sauf qu'elle est trop souvent surévaluée lors de la signature du contrat. Or plus elle est élevée, plus le tarif grimpe.

Pourquoi ces surévaluations sont-elles aussi courantes ? En général, lorsque vous arrivez dans un nouveau logement, votre fournisseur d'électricité base votre contrat sur la puissance souscrite par votre prédécesseur. Or si vos besoins sont différents ou si les équipements électriques du logement ont été modernisés depuis l'ouverture du contrat précédent, il se peut que vous puissiez vous satisfaire d'une puissance inférieure, qui vous fera faire des économies sur votre facture.

Même si vous n'avez pas prévu de déménager, il est toujours temps de faire modifier le réglage de votre compteur. Commencez donc par évaluer vos besoins : certains simulateurs en ligne vous le permettent, à condition de renseigner la surface de votre bien ainsi que le détail de vos appareils électriques. Par exemple, un studio de moins de 30 mètres carrés avec chauffage central pourra se contenter d'une puissance de trois kilovoltampères, d'après le site Selectra. Pour les surfaces comprises entre 30 et 50 mètres carrés, six kilovoltampères suffisent généralement.

Pour rappel, la puissance actuelle de votre compteur Linky est affichée sur l'écran de ce dernier lorsque vous appuyez sur le bouton "+". Si vous estimez qu'elle ne correspond pas à vos besoins réels, contactez votre fournisseur pour lui demander d'en changer. Chez certains fournisseurs, la modification est aussi possible en ligne, via votre compte client. D'après Octopus Energy, elle permettrait aux personnes concernées de gagner en moyenne 26 euros par an, avec des gains bien plus élevés dans de nombreux cas.