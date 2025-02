Si votre collègue emploie cette expression, vous pouvez être sûr qu'il utilise ChatGPT

Vous vous demandez si certains de vos collègues ont recours à l'intelligence artificielle pour écrire leurs travaux ou leurs mails ? Voici comment les démasquer.

Un mail impersonnel, un compte-rendu grandiloquent, un rapport aux allures de dissertation de Bac… Vous avez peut-être noté un changement de style, dernièrement, dans les textes écrits par vos collègues. Au point d'avoir parfois l'impression d'interagir avec un robot ? Ne vous en étonnez plus : plus d'un travailleur sur dix utilise désormais une intelligence artificielle au travail, d'après un sondage Artefact/Odoxa. Et il n'est pas bien difficile de les démasquer.

Si l'IA est une alliée solide pour gagner du temps de rédaction, certaines redondances qui lui sont propres interpellent un lecteur averti. Les textes générés par IA sont notamment marqués par une abondance de connecteurs logiques, ainsi que d'expressions soulignant la progression et la structure. Il faut dire que les bots comme ChatGPT ont été entraînés, entre autres, à partir de publications scientifiques, marquées par un style académique qui n'a pas sa place dans des contextes moins formels.

Résultat : certains mots et certaines tournures de phrases sont surutilisées par les IA si l'on compare aux textes écrits par des humains. Des utilisateurs de ChatGPT ont entrepris de déterminer quels étaient ces expressions fétiches du plus célèbre des bots. À présent que nous vous les dévoilons, vous ne pourrez plus passer à côté dans vos lectures.

La newsletter TechnoPreneurship a même défini le top 50 des expressions préférées de ChatGPT. Le travail a été fait à partir de l'interface anglophone d'OpenAI, mais les utilisateurs français témoigneront sans mal des ressemblances avec sa version française. En tête des tournures les plus suremployées par le bot, on retrouve la fameuse : "Plonger dans les détails". Elle est suivie de près par "il est important de noter", "en conclusion", "comme nous l'avons vu" et "il est crucial de comprendre".

A son tour, le site Medium a établi un classement des mots les plus surreprésentés. Le grand vainqueur est "réinventé" : il apparait plus de 1000 fois plus souvent dans les textes générés par IA que dans ceux rédigés par un humain. Des adjectifs plus rares encore grimpent sur le podium : "bioluminescent" prend la deuxième place, en étant 650 fois plus utilisé. "Verdoyant" occupe la troisième place, écho des descriptions bucoliques stéréotypées que ChatGPT produit à foison.

Autant de signaux qui vous indiqueront qu'un texte a été, au moins en partie, généré par une intelligence artificielle. Une pratique qui, dans la plupart des métiers, n'a rien de répréhensible. Mais qui peut vite aboutir à des rédactions impersonnelles, lourdes et redondantes. Voire attirer l'attention d'un détecteur d'IA dans les secteurs où son usage est prohibé. En tout cas, si vous recourez vous-mêmes à ChatGPT, n'hésitez pas à gommer à la relecture ces quelques expressions un peu trop vues.