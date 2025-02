C'est le meilleur jour pour faire des affaires sur Vinted - notez le dans votre agenda

La France est devenue le royaume de la revente de vêtements avec 23 millions d'utilisateurs sur Vinted. Découvrez comment tirer votre épingle du jeu.

Le phénomène Vinted ne cesse de prendre de l'ampleur. Premier marché mondial de l'application, l'Hexagone voit émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs de la seconde main. Pour certains, cela représente une part importante de leurs revenus, comme la britannique Ella Coombs qui enregistre plus de 5 000 euros de revenus mensuels générés sur Vinted, selon The Sun. Un montant qui lui a permis de s'offrir un voyage à New York et d'investir dans son activité.

Sans arriver à ces sommes, la revente de pièces vintage constitue un segment particulièrement lucratif sur la plateforme. Gucci, Louis Vuitton et Dior dominent le classement des marques les plus recherchées en 2024 selon Vinted. Du côté des accessoires, le sac Numéro Dix de Polène en version camel et les escarpins Pigalle de Christian Louboutin étaient les plus convoités l'année dernière.

Si vous n'avez pas de pièces haut de gamme, pas de panique. Le coton reste la matière la plus recherchée sur Vinted et 3,8 millions de membres n'achètent que des articles noirs. Autant dire que les basiques fonctionnent très bien. Pour ceux qui souhaitent se lancer, la plateforme bénéficie d'une interface intuitive pour démarrer rapidement.

Vinted a d'ailleurs partagé des données éclairantes sur les tendances à suivre pour booster ses ventes. La livraison rapide s'avère être un facteur déterminant, comme en témoignent les 10 millions d'avis 5 étoiles qui la mentionnent. La fidélité des acheteurs est également remarquable, puisque plus de 15% d'entre eux achètent régulièrement la même marque.

Attention toutefois à l'aspect fiscal : au-delà de 30 ventes annuelles ou de 2 000 euros de gains, vous devrez déclarer vos revenus aux impôts. Cette obligation pousse certains utilisateurs à professionnaliser leur activité. Mais pour atteindre ces montants il faut beaucoup de temps. Pour l'essentiel des membres, Vinted demeure avant tout un moyen astucieux d'arrondir ses fins de mois et de s'accorder quelques plaisir. Mais pour tirer son épingle du jeu, encore faut-il maîtriser les codes pour optimiser la visibilité de ses annonces.

Le secret le plus précieux pour maximiser ses ventes sans trop d'effort ? Le timing. Les données montrent que le dimanche est le jour où les transactions sont les plus nombreuses, avec un pic d'activité à 18h00. Ce créneau stratégique s'explique par le temps libre dont disposent les acheteurs pendant leur jour de repos. Logiquement, les produits les plus populaires sont mieux référencés et les annonces qui ont passé une certaine date sont moins mises en avant. Publier vos annonces aux heures de pointe vous garantit mathématiquement une exposition maximale.

Pour réussir sur Vinted, la clé est donc d'allier une bonne sélection d'articles à une stratégie de mise en ligne bien pensée. En suivant ces conseils et en choisissant les bons créneaux de publication, vous augmenterez significativement vos chances de transformer votre garde-robe en un petit complément de revenus.