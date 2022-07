Le groupe Ebene rachète Senoee, startup française de gestion de risques industriels

Pour 2 millions d'euros, Ebene s'empare de 95% du capital de la solution de business intelligence. Elle compte se développer dans l'assurtech et auprès des groupes du Cac 40.

Le groupe Ebene annonce ce 12 juillet 2022 devenir l'actionnaire majoritaire à 95% de Senoee pour 2 millions d'euros. Les 5% restants sont détenus par Benoît Cordesse, le CEO de Senoee. Créée en 2021 au sein du Cabinet Roux, un cabinet de conseil et d'audit, en co-construction avec Sanofi, la solution Senoee collecte et rend accessible des données afin de gérer et d'anticiper les risques industriels. Après avoir cartographié un patrimoine industriel, elle identifie les potentiels risques associés à l'aide d'un algorithme basé sur les informations récoltées par ses experts ainsi que des images satellites et des données météorologiques.

Avec Senoee, il suffit d'évaluer un échantillon représentatif d'un parc industriel pour générer la donnée de chacun des sites

Cette plateforme de business intelligence permet ensuite aux risk managers et aux directions financières d'obtenir une estimation de la valeur des sites à assurer. "Aller visiter chaque site pour un client qui en a plusieurs, 20 ou 10 000, est impossible pour des raisons environnementales et économiques, qui plus est avec un rapport dont l'utilité se limite à la valeur en assurance", indique Benoît Cordesse. Avec Senoee, il suffit d'évaluer un échantillon représentatif d'un parc industriel et l'algorithme rend accessible et synthétise la donnée pour chacun des sites. L'usage d'algorithmes assure "une optimisation des coûts, un meilleur pilotage de son portefeuille et de ses budgets" ajoute-t-il. En proposant un indice d'exposition aux risques, la start-up permet aussi aux assureurs de mieux connaître leurs assurés.

Outil de benchmark

En un an, Senoee est passé d'un outil réservé à l'usage du Cabinet Roux à une solution digitale à part entière qui a généré depuis sa création 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Convaincu d'investir dans le futur système de référence du pilotage des actifs, le groupe Ebene, fait donc l'acquisition de la solution Senoee, qui rejoint son pôle édition aux côtés d'autres start-ups d'édition de logiciels. Malgré son acquisition, le lien avec son créateur, le Cabinet Roux, n'est pas rompu. Les deux parties ont mis en place un partenariat afin de maintenir la collaboration entre Senoee et les experts du cabinet, mais aussi pour poursuivre les missions de revalorisation des actifs de ses clients.

Grâce aux fonds récoltés, l'équipe de 7 personnes de Senoee va pouvoir monter en compétences avec le recrutement de développeurs et de ses propres experts. La jeune entreprise souhaite accélérer son développement auprès des grands groupes du Cac 40 alors que l'entreprise collabore déjà avec La Poste, Sanofi ou encore Faurecia. Elle veut aussi renforcer son déploiement auprès des risk managers, au sein de l'écosystème assurtech et auprès des clients du Cabinet Roux. A terme, Senoee a pour vocation de devenir un outil de benchmark qui met à disposition les données récoltées afin que les entreprises puissent se positionner les unes faces aux autres. "On met le savoir en commun, on le partage dans le collectif", observe Benoît Cordesse.