Que vont devenir les mineurs d'Ethereum après The Merge ?

La mise à jour de la blockchain va mettre fin à une activité très lucrative, capable de générer des millions de dollars par jour. Seule certitude, il y aura de la casse.

Reconversion sur une autre blockchain ou cessation d'activité ? Les mineurs d'Ethereum sont en proie à un dilemme à l'approche de The Merge, la mise à jour majeure du protocole. Mi-septembre, le passage de preuve de travail à preuve d'enjeu sur la blockchain Ethereum prendra effet et bouleversera l'activité de ses mineurs. Jusqu'alors ils contribuent à l'écosystème Ethereum en validant les transactions regroupées au sein de blocs. Ce système correspond à la preuve de travail. Pour valider un bloc, ils doivent trouver la solution à l'énigme liée à sa création et à sa diffusion sur le réseau, et ce grâce à des équipements pointus très coûteux et énergivores. En récompense, ils sont payés en jetons natifs de la blockchain : l'Ether. A titre d'exemple, le 1erseptembre dernier, les revenus des mineurs d'Ethereum se sont élevés à 21,73 millions de dollars pour cette seule journée, d'après The Block.

Comme l'explique Julien Gourlet, fondateur d'Ilium, une entreprise de finance décentralisée qui propose aux mineurs indépendants de se regrouper en un pool de minage, la preuve de travail sur Ethereum est confrontée à un problème majeur : son manque de scalabilité. Actuellement, seules 20 transactions par seconde sont validées sur la blockchain contre 24 000 pour Visa, selon howmuch.net. Pourtant, le nombre de transactions sur Ethereum s'élèvait à 5,51 milliards le 31 août 2022. Par conséquent, le réseau est engorgé et les frais de transactions sont élevés. Il faut compter près de 2,77 dollars en moyenne par transaction selon Messari, contre 1,04 dollar pour le bitcoin, au bonheur des mineurs qui sont très bien rémunérés… Leur sort changera sous peu puisque "The Merge pose de nouvelles bases afin de résoudre les problèmes de scalabilité et de gérer plus de transactions par seconde", indique Julien Gourlet.

Trop de mineurs, pas assez de cryptos

Contrairement à la preuve de travail, la preuve d'enjeu ne nécessite aucune compétence technique et aucun matériel puisqu'elle consiste à staker pour valider des blocs de transactions, soit à immobiliser des jetons cryptographiques en échange de récompenses. Le matériel de minage onéreux et très gourmand en énergie n'est plus d'aucune utilité sur cette blockchain. Ethereum 2.0 est un "changement majeur" selon les termes de Julien Gourlet et va "reconfigurer le marché crypto" avec le remplacement des mineurs d'Ethereum par des validateurs. Une question subsiste : quel avenir pour les mineurs d'Ethereum ?

"Le marché se reconfigurera autour de mineurs professionnels"

Certitude, tous subiront de lourdes pertes financières tant il est rentable de miner sur Ethereum. La puissance de calcul atteinte par les mineurs de cet écosystème est telle qu'elle ne peut pas être absorbée par le minage des autres crypto-monnaies. Autrement dit, trop de mineurs, pas assez de crypto-monnaies à miner. Une partie significative des mineurs indépendants sera donc contrainte de stopper son activité car les frais d'électricité et le coût de l'achat de machines seront trop élevées comparés aux profits générés par le minage d'autres crypto-monnaies. "Le marché se reconfigurera autour de mineurs professionnels", estime Julien Gourlet. Ceux laissés-pour-compte ne vont pas pour autant devenir des validateurs, "il s'agit d'un produit financier, d'une activité qui n'a rien à voir", ajoute le fondateur d'Ilium, selon qui "une période très incertaine avec pas mal de chaos est à prévoir". Non seulement pour les mineurs d'Ethereum qui devront se reconvertir, mais aussi parce que le staking est système de sécurisation moins éprouvé que le minage. Il suffit d'un grain de sable pour que la machine Ethereum 2.0 dysfonctionne.