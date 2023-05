Le standard BRC-20, pomme de discorde au sein de la communauté Bitcoin

Créé suite à l'émergence des inscriptions Ordinals, le standard BRC-20 est la nouvelle mode liée au protocole Bitcoin. Si certains applaudissent cette ouverture bienvenue pour le réseau, d'autres sont au contraire vent debout contre une dénaturation de la philosophie de Satoshi Nakamoto.

Le PepeCoin (PEPE) a fait des vagues ces derniers jours. Alors que sa capitalisation a atteint plus d'un milliard de dollars avant de retomber, beaucoup de personnes du secteur Web3 ont fortement critiqué cette spéculation autour d'un memecoin.

Ce que l'on sait moins, c'est que le PEPE, lancé au départ sur la blockchain Ethereum (ETH) comme tous les autres meme coins récents, a aussi pu être intégré au réseau Bitcoin. Cela a été permis par un standard apparu en mars dernier : BRC-20.

Le standard BRC-20, qui est l'équivalent du standard ERC-20 sur Ethereum, est la suite logique permise par les Ordinals, qui sont des sortes de NFTs sur Bitcoin inscrits sur un satoshi. Cependant, avec le standard BRC-20, nous allons beaucoup plus loin.

Si certains sont enchantés par cette ouverture du protocole, ce n'est pas vraiment le cas pour d'autres, qui y voient une dénaturation.

BRC-20, un standard qui fait entrer Bitcoin dans une nouvelle ère

Qu'est-ce que le standard BRC-20 ?

2023 a commencé sur les chapeaux de roue pour Bitcoin, du moins pour les évolutions au sein de son protocole. En effet, en début d'année, les inscriptions Ordinals sont apparues, permettant d'inscrire des équivalents de NFTs sur des satoshis. D'aucuns ont alors parlé de NFT Bitcoin, mais ces inscriptions sont techniquement différentes des NFTs issus des blockchains Ethereum ou encore Solana (SOL).

C'est grâce à Ordinals qu'un développeur, dénommé Domo sur Twitter, a pu créer le standard BRC-20 début mars. Le nom BRC (Bitcoin Request for Comment) est dérivé du standard ERC (Ethereum Request for Comment), tandis que le nombre 20 est une réponse au standard ERC-20. En d'autres termes, le standard Bitcoin BRC-20 est un équivalent du standard Ethereum ERC-20.

Contrairement aux tokens ERC-20, qui fonctionnent avec des smart contract, les BRC-20 sont en fait des sortes de scripts stockés sur la blockchain Bitcoin. Grâce au standard BRC-20, il est possible de faire bien plus de choses sur Bitcoin.

Une ouverture essentielle pour le protocole Bitcoin

Bitcoin est né début 2009 et la genèse du protocole n'a pas évolué depuis cette époque. Bien sûr, il y a eu des mises à jour, comme Taproot ou encore la création d'une couche secondaire appelée Lightning Network. Cependant, l'essence même du protocole n'a pas bougé.

La communauté Bitcoin est considérée comme conservatrice, pour ne pas dire réactionnaire. Son objectif est de faire perdurer la philosophie de Satoshi Nakamoto en conservant l'immuabilité du protocole. En d'autres termes, il n'est pas question de permettre un autre cas d'usage que ce qui a été prévu au départ, à savoir une monnaie numérique.

Néanmoins, une frange de la communauté Bitcoin souhaite depuis longtemps que le protocole soit plus ouvert. Ces personnes mettent en avant la sécurité de Bitcoin, qui reste objectivement la plus forte de tout l'écosystème blockchain. Ainsi, un "NFT Bitcoin" serait mieux sécurisé qu'un NFT sur Ethereum. Il en va de même pour les smart contracts.

Avec Ordinals et les BRC-20, c'est une ouverture essentielle pour le protocole Bitcoin, qui n'est plus considéré comme un protocole fermé. En outre, ces évolutions ont été permises sans même toucher à l'essence du protocole, ce qui est une véritable prouesse technique ! Certains voient même désormais Bitcoin comme un concurrent d'Ethereum, puisqu'on pourrait à terme y déployer des applications décentralisées. Toutefois, ce sont plutôt des éléments peu flatteurs que nous voyons apparaître avec le standard BRC-20.

BRC-20, le début de la décadence pour Bitcoin ?

L'arrivée des meme coinssur Bitcoin, une véritable dénaturation du protocole

Le créateur du standard BRC-20 a été clair. L'objectif n'est pas de donner de la valeur à ces tokens, car ils ne sont "que" des inscriptions. C'était mal connaître une partie de l'écosystème Web3 appelée les degens. Ces derniers sont difficiles à cerner, mais ont pour point commun d'investir à peu près n'importe où sans réfléchir et d'être des moteurs de la spéculation des memecoins.

Parce que oui, les premiers tokens BRC-20 sont des meme coinsultra spéculatifs, à l'instar du PEPE mais aussi de l'ORDI ou du MEME. Ces tokens ont participé à la frénésie des meme coinsentre avril et mai 2023, décrédibilisant un peu plus l'écosystème Web3 auprès des personnes qui y sont extérieures.

Mais il y a une autre catégorie de personnes qui ne goûte pas du tout à cette frénésie autour du standard BRC-20 : les maximalistes Bitcoin. Ce sont des investisseurs qui ne jurent que par Bitcoin et qui sont souvent arrivés il y a plusieurs années. Pour eux, Bitcoin est le seul protocole viable à long terme et le plus sécurisé, notamment grâce à son côté rigide. Or, entre Ordinals et le standard BRC-20, c'en est beaucoup pour eux.

Les maximalistes regrettent la dénaturation du protocole, dont le seul cas d'usage doit rester la monnaie. Certains, comme Jonathan Herscovici (fondateur de StackinSat), ont même estimé il y a quelques mois que Bitcoin n'est pas la première des cryptos, mais doit être classée avec les monnaies traditionnelles. Sans aller aussi loin, difficile de leur donner tort sur la dénaturation du protocole. Voir des meme coinssur Bitcoin est clairement une très mauvaise publicité pour l'écosystème, qui n'arrive décidément pas à mûrir et à se débarrasser de ses degens, parce qu'ils feraient partir de la culture Web3.

Une surcharge problématique du réseau Bitcoin

Outre la dénaturation du protocole, Bitcoin a aussi subi les problèmes dont souffre Ethereum depuis des années : une congestion du réseau. La conséquence est double. La première, c'est une lenteur dans la validation des transactions en raison du nombre très important de transactions liées aux memecoins. La seconde, c'est une augmentation des frais de transaction à des niveaux jamais vus depuis le bull run de l'été 2021.

En d'autres termes, la blockchain Bitcoin, qui n'est censée n'avoir qu'un cas d'usage monétaire, subit un début de congestion à cause de blagues et de meme coins! Le problème est qu'il existe une partie de la communauté Web3 qui ne veut pas comprendre que ces blagues sont une très mauvaise publicité pour l'écosystème.

La suite va être décisive pour Bitcoin et il n'y a que trois solutions possibles. La première, c'est la fin des inscriptions Ordinals et du standard BRC-20, qui disparaissent d'eux-mêmes et tout revient à la normale. La seconde, c'est une accentuation du phénomène des memecoins, ce qui peut devenir très problématique pour Bitcoin. La troisième, c'est la conservation des inscriptions Ordinals et du standard BRC-20, mais sans meme coinset autres spéculations à outrance.

La troisième option serait clairement la meilleure. A voir maintenant si la frange degens de la communauté Web3 l'acceptera.