Pivot lève déjà 5 millions d'euros pour sa solution de gestion des achats

Cette start-up créée au mois de mai a développé un outil offrant aux entreprises davantage de visibilité et de maitrise sur l'ensemble de leurs achats.

Sitôt lancée, sitôt financée. Fondée en mai, la fintech Pivot boucle ce 2 octobre un tour de table de 5 millions d'euros en pre-seed auprès de Visionaries, Emblem, Cocoa et de quelques business angels. Une levée de fonds qui va lui permettre de développer son logiciel de gestion des achats.

Cette start-up a été fondée par Romain Libeau, Marc-Antoine Lacroix et Estelle Giuly, anciens respectifs des licornes Swile, Qonto et Nuxeo. Les trois cofondateurs se sont lancés dans cette aventure en partant d'un constat : les outils destinés à la gestion des achats "ont été conçus il y'a longtemps et sont maintenant obsolètes", selon Romain Libeau. "Les entreprises ont un vrai manque de visibilité sur la manière dont leur argent est dépensé. Et plus elles grossissent, plus leur besoin de structurer leurs dépenses est important".

Avec son logiciel, Pivot a développé "un outil intuitif" permettant aux entreprises de contrôler et de maitriser toutes ses dépenses. Le logiciel centralise en effet sur une même plateforme des achats en tout genre : du matériel informatique, du matériel de bureau, des prestations de ménage, des honoraires d'avocat….

La plateforme, qui est interopérable avec de nombreux outils comme Slack, Leeway ou encore Okta, a déjà séduit un premier client avec Voodoo, licorne française du gaming. Pour en attirer d'autres, Romain Libeau et Pivot font la promesse de réduire le temps de travail "des équipes financières, juridiques, conformité et sécurité dont les échanges d'e-mails sont infinis".