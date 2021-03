La crise digitalise l'immobilier… mais ce n'est qu'un début

83% des agents immobiliers prévoient une augmentation de la digitalisation de leurs services, d'après l'Observatoire de la Proptech de Meilleurs Agents.

A l'occasion des Proptech Digital Days by RENT, la plateforme Meilleurs Agents lance son premier Observatoire de la Proptech. Si certains outils digitaux étaient déjà bien installés dans les pratiques immobilières – les estimations en ligne et la signature notariale à distance, respectivement utilisées par 84% et 50% des vendeurs –, la digitalisation s'est accélérée en 2020. 46% des particuliers interrogés déclarent utiliser davantage le digital pour leurs projets immobiliers depuis le début de la crise.

En 2021, Meilleurs Agents prévoit 950 000 transactions immobilières

Le million de ventes enregistrées en 2020, record historique de transactions, montre que la digitalisation a permis au secteur de surmonter les difficultés liées à la crise sanitaire, selon Meilleurs Agents. En 2021, Thibault Remy, président du site d'informations immobilières, prévoit 950 000 transactions.

Cette digitalisation n'en est qu'à ses débuts, pensent les professionnels : 83% des agents immobiliers prévoient une augmentation de la digitalisation de leurs services. 81% des agents pensent que le recours aux outils digitaux – tels la visite virtuelle, la 3D, la simulation de luminosité - va se renforcer et 91% des particuliers jugent ces outils intéressants.

Infographie tirée de l'Observatoire de la Proptech de Meilleurs Agents. © Meilleurs Agents

Face à cette tendance, une question nous taraude. La digitalisation signe-t-elle la fin des agents immobiliers ? Ce n'est pas ce que souhaitent les vendeurs, qui sont 88% à ne pas vouloir que les agents immobiliers disparaissent. Les offres alternatives aux agences classiques représentent-elles une menace ? Les iBuyers, pour leur part, séduisent un tiers des particuliers, qui se déclarent intéressés par leurs services. Pour Thibault Remy, ces plateformes qui proposent aux vendeurs d'acquérir leur bien en 24/48 heures "ne feront pas vraiment d'ombre aux agents classiques, car une petite partie seulement de la population se tourne vers eux". Seuls 19% des Français connaissent en effet les iBuyers, ce pourcentage n'ayant pas augmenté pendant la crise.

La notoriété des agences hybrides, "nouvelle génération d'intermédiaires immobiliers" rappelle Thibault Remy, a quant à elle progressé : si les Français étaient 40% à connaître le concept d'agents immobiliers hybrides en 2019, ils sont désormais 48%. 95% des vendeurs jugent par ailleurs intéressants les services proposés par ces agents qui se rémunèrent avec un forfait fixe. Les agences hybrides représentent ainsi la plus grande menace pour les agences classiques.

De là à s'inquiéter ? "Il y a de la place pour tout le monde, assure Thibault Remy. Chacun de ces acteurs aura ses spécificités à mettre en avant, chacun aura ses services propres."

Surtout, les agents ne vont pas rester les bras croisés. "Les agences immobilières classiques vont se doter d'outils digitaux – espaces connectés, visite virtuelle, réalité augmentée – pour avoir une proposition de valeur équivalente aux autres offres sur le marché", prévoit Thibault Remy. C'est un défi à relever pour les agents, qu'il faudra accompagner afin de "les faire gagner en efficacité", ponctue le président de Meilleurs Agents.