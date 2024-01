Des milliers de logements sociaux sont disponibles, ce site permet de trouver ceux près de chez soi

Sur cette plateforme, il est aussi possible de tester son éligibilité via un simulateur. Car beaucoup de personnes ont le droit sans le savoir à un logement social.

D'après un sondage Elabe pour la Fédération des promoteurs immobiliers de France, le logement est le troisième poste de dépenses que les Français augmenteraient s'ils détenaient un pouvoir d'achat plus important, après les loisirs et l'alimentation. Car il prend une place de plus en plus importante dans leur budget. En 2022, d'après l'Insee, le logement représentait 26,7% de la dépense de consommation des ménages, alors qu'il n'était que de 20% en 1987.

Pour pallier cette situation, de nombreuses personnes se tournent vers les offres de logements sociaux. D'après l'Union sociale pour l'habitat (USH), environ 10 millions de personnes vivent dans un HLM, soit 15% des ménages. Mais difficile de contenter tout le monde. Fin 2022, 2 423 000 de ménages étaient en attente d'un logement social. Sans compter en plus les nombreuses familles qui peuvent prétendre obtenir un logement social sans le savoir, ou même simplement y penser.

Pour les aider dans leur recherche, l'USH a créé un site Internet dédié. Il est, selon ses créateurs, "le seul site destiné aux personnes qui recherchent un logement social - à la location ou à l'achat – un local commercial, un parking, un terrain…". Simple d'utilisation, il est possible d'effectuer une recherche en fonction de la localisation souhaitée, des biens à proximité, du nombre de pièces et du budget maximum. Entre, 6 000 et 7 000 annonces sont disponibles à tout moment sur le site, dont la majorité d'entre elles pour des locations d'appartement.

Simple d'utilisation, la plateforme détaille les différentes étapes pour devenir locataire. En premier lieu, il faut évidemment vérifier son éligibilité. Le résultat de cette simulation dépend de la situation du demandeur et de plusieurs critères comme les revenus, la situation familiale et la localisation du logement. Pratique, le site ne dispense pas néanmoins de devoir faire une demande de logement social via le site demande-logement-social.gouv.fr ou directement auprès du bailleur de sa commune. Une fois ces étapes effectuées et le logement trouvé, il est possible d'envoyer un message directement au bailleur. Alors, quel est le nom et l'adresse web de ce site ? La voilà : Bienveo.fr

"Naturellement, il y a des régions où il n'y a pas de logements disponibles, notamment sur Paris, explique sans détours Alexandre Gayraud, directeur du numérique et des systèmes d'information de l'USH. Par contre des logements sociaux dans des régions avec moins de demandes, il y en a, comme dans le Grand Est, dans l'Orne ou en Bourgogne. L'idée, c'est de montrer au grand public qu'il existe des offres intéressantes et adaptés, parfois en s'éloignant un peu du lieu de travail". L'autre avantage de Bienveo selon le DSI : "c'est de proposer un site qui attire l'œil de personnes qui ne pensent pas avoir droit à un logement social alors qu'en fait ils sont éligibles".