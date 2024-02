Amazon vend des maisons pour moins de 20 000 euros et elles font déjà fureur

Livrables gratuitement en France en quelques semaines, ces maisons sont devenues virales outre-Atlantique grâce à des vidéos d'influenceurs.

En 2024, il ne semble plus nécessaire de présenter Amazon. En France, elle compte 34,6 millions d'utilisateurs mensuels, et affirme avoir dépassé les 10,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2022. A l'origine, la société créée par Jeff Bezos vendait uniquement des livres. Mais depuis sa fondation, il y a presque 30 ans, elle a largement étoffé son offre et propose désormais à des sociétés de vendre des produits de toute sorte, que ce soit des vêtements, des jeux vidéo, de la décoration, ou même des articles alimentaires.

En novembre 2023, la société a même noué un partenariat avec Hyundai. Les voitures du constructeur sud-coréen seront à vendre sur le site américain de la plateforme dès 2024. Après avoir passé leur commande en ligne, les acheteurs pourront ensuite récupérer la voiture chez un concessionnaire ou se faire livrer chez eux.

Mais une nouvelle gamme de produits a récemment fait son apparition : la maison dépliable. On en trouve par exemple à 19 799 euros sur Amazon France, livrable gratuitement en moins de trois semaines ! A à l'heure où les prix de l'immobilier explosent, est-ce que cette offre vaut le coup ? C'est l'expérience qu'a tenté le youtubeur Nathan Graham, plus connu sous le pseudo Unspeakble en début d'année pour 35 000 dollars. Le vidéaste auprès de 17 millions d'abonnés a publié une vidéo à ce propos début janvier. Cette dernière, intitulée "I bought a house on Amazon" (J'ai acheté une maison sur Amazon) commence sur le plan d'un carton plus grand qu'un individu avec le logo de la célèbre plateforme américaine. À l'intérieur : une grande maison container. Une fois les murs poussés, et la structurée dépliée, elle ferait d'après l'annonce, environ 35 m2.

Dans sa vidéo, le youtubeur semble monter la maison avec l'aide de ces amis avec facilité, malgré l'absence de mode d'emploi. "J'avais un peu peur que nous soyons victimes d'une arnaque en achetant ceci, car il n'y avait aucun avis", lâche-t-il après avoir attribué cinq étoiles sur la plateforme d'e-commerce. Le "bâtiment" est livré nu, avec une salle de bain équipée d'une douche et d'un toilette et d'une salle unique dans laquelle le youtubeur installe une coin cuisine, salon, et chambre. Petite déception néanmoins, quand il constate que la maison est livrée sans système électrique.

La vidéo a été assez virale pour amener "plus de 88 000 personnes sous le hashtag viral TikTok #AmazonHome", comme le rapporte le New-York Post. Le tiktoker de 23 ans Jeffrey Bryant a acheté également une maison de façon impulsive pour 26 000 dollars et à lui-même enregistré 11 millions de vues sur sa vidéo.

Actuellement, sur le site Amazon américain, les annonces montrent des modèles de différentes tailles vendus entre 7 000 et 35 000 dollars. En ce qui concerne le site français, plusieurs revendeurs (sans avis clients) proposent ces mêmes modèles de maisons préfabriquées dépliantes, avec peu de détails en description. Contacté, l'un d'entre eux nous a indiqué que la maison, fabriquée en Chine et affichée à 19 000 euros, était bien livrable dans l'Hexagone, sans coût supplémentaire.