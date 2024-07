A 5 minutes de la mer, au cœur d'un charmant village corse, cette maison à vendre ne coûte que 130 000 euros

Pour les amoureux de la mer et des bonnes affaires, une maison corse de 65 m2 est à la vente pour 130 000 euros… un prix négociable.

Nichée au cœur de Canari, charmant village du Cap Corse, une maison de 65 m2 est actuellement à la vente pour 130 000 euros. Si le crépi demande à être rafraîchi, les acheteurs peuvent y venir directement avec leurs valises, car la maison est entièrement meublée. "Les derniers travaux pour tout l'aménagement intérieur datent d'il y a six ans", explique l'agent immobilier d'Arthurimmo chargé du dossier.

Le rez-de-chaussée s'ouvre sur une pièce de vie avec trois fenêtres. Elle est composée d'une cuisine toute équipée et d'un salon avec deux canapés. Idéal pour une petite famille, l'étage offre une chambre parentale, une chambre à deux lits et une salle d'eau. Les murs aux tons neutres permettent de se projeter facilement dans ce petit village de 350 habitants. "Il est tout à faire possible d'installer une table et des chaises pour déjeuner dehors devant la maison, ajoute l'agent immobilier. Si les futurs acheteurs veulent un véritable extérieur avec de la verdure, le propriétaire est également prêt à céder une parcelle de terrain plus loin dans le village".

© Arthurimmo

Atout de taille outre le prix de la maison : la mer est accessible à 5 minutes en voiture et à 10 minutes à vélo. Totalement préservée du tourisme, cette région de la Corse assure la sérénité avec ses étendues vierges et son eau turquoise. De plus, l'une des plus belles plages de Corse est située à 15 kilomètres : la plage de Nonza est surnommée "la perle noire" grâce à ses galets au gris lunaire. Mais la mer n'est pas le seul joyau du village de Canari. En effet, l'église très bien conservée de Santa Maria Assunta du XIIe siècle occupe la place centrale et un magnifique Campanile blanc surplombe le village pour une vue imprenable sur la côte. Pour rejoindre les centres commerciaux et l'aéroport, Bastia est situé à 50 kilomètres par la route.

Dernière petite surprise : "Il y a une petite marge de négociation sur le prix de vente", confie l'agent immobilier. A 130 000 euros, soit 2 000 euros du m2, la vente est déjà une offre alléchante. Le prix médian du m2 est de 3 254 euros à Canari en 2024. Le DPE n'a pas encore été réalisé, mais peut être un levier de négociation. La maison bénéficie d'une isolation moyenne avec des fenêtres simple vitrage, mais d'épais murs en pierre. A noter qu'elle n'est pas équipée de climatisation. "Dans le village il y a de l'air, justifie l'agent immobilier, les vacanciers ne se sont jamais plaints". En effet, le propriétaire actuel loue le logement aux touristes l'été. De quoi donner des idées aux investisseurs en biens locatifs : "La maison est bien louée pendant l'été tous les ans", assure l'agent d'Arthurimmo.

L'agence immobilière Arthurimmo -Etoile Immoblier située à Calvi est en exclusivité sur cette vente. Cerise sur le gâteau, elle bénéficie de très bon avis de la part des clients et internautes. Voici le lien pour retrouver l'annonce.