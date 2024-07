Obligatoire pour tous les propriétaires immobiliers, son prix va augmenter de 10% selon les professionnels

Le prix d'un DPE va augmenter pour l'ensemble des Français, pourtant ce diagnostic est obligatoire.

l est obligatoire, mais son prix risque d'augmenter. Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE), réalisé avant une vente ou une location immobilière depuis 2021, est régulièrement critiqué pour son manque de fiabilité. Afin d'y remédier, de nouvelles règles sont entrées en vigueur au 1er juillet, prévoyant notamment un meilleur contrôle des diagnostiqueurs. Mais ces mesures pourraient faire grimper les tarifs des DPE dans les mois à venir.

Pour rappel, le DPE évalue la performance énergétique d'un logement en lui attribuant une note allant de A, pour les biens les plus performants, à G, pour les logements les plus énergivores, communément appelés "passoires énergétiques". Or, l'impact du DPE est considérable sur le marché de l'immobilier. En effet, les logements classés F et G seront progressivement interdits à la location entre 2025 et 2028, puis ceux classés E en 2034. De plus, une mauvaise notation fait chuter automatiquement la valeur d'un bien de 15 à 20% par rapport à un DPE neutre (noté D) selon l'association des notaires de France.

Mais la fiabilité du DPE est souvent remise en cause. Récemment, un article du Parisien a révélé l'existence de faux diagnostics ou de DPE de complaisance réalisés par certains professionnels peu scrupuleux. Pour tenter d'y remédier, la nouvelle réglementation impose aux diagnostiqueurs de suivre des formations plus poussées. Ils devront aussi se soumettre à davantage de contrôles, sous peine de perdre leur certification.

Ces nouvelles obligations vont engendrer des coûts supplémentaires pour les professionnels. Interrogé par MoneyVox, Jean-Christophe Protais, président de Sidiane, une fédération de diagnostiqueurs, estime que les tarifs vont grimper de 10%. Aujourd'hui, un DPE coûte en moyenne 120 euros, avec des variations selon la superficie et la localisation du logement. Mais il est rare qu'un DPE soit demandé seul. D'autres diagnostics obligatoires comme l'amiante, le plomb, l'électricité ou le gaz viennent s'y ajouter.

Pour un appartement de type T2 par exemple, certains professionnels envisagent de faire passer le tarif moyen d'un "pack" de diagnostics de 190-210 euros actuellement à 230-240 euros. Une hausse significative pour les propriétaires souhaitant vendre ou louer leur bien.

Néanmoins, malgré la perspective de cette augmentation et les critiques sur sa fiabilité, le DPE reste un outil précieux pour les acquéreurs et les locataires. Il leur permet d'avoir une idée de la performance énergétique du logement et d'anticiper de potentiels travaux d'isolation ou de rénovation. La refonte du DPE en 2021 et le renforcement des contrôles des diagnostiqueurs visent justement à le rendre plus fiable et lisible. Mais pour cela, il faudra accepter de payer le prix.