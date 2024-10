Sur la route, de nouveaux feux font leur apparition – voici à quoi ils servent

De nouveaux feux obligatoires sont visibles sur la route. Cette mesure, entrée en vigueur en juillet 2024, vise à réduire les accidents de la route, notamment les collisions en chaîne.

Sur les routes, les Français ont déjà pu les croiser. Depuis juillet 2024, les constructeurs automobiles doivent respecter de nouvelles normes de sécurité pour leurs voitures. Parmi ces innovations, la création de nouveaux feux arrière.

L'utilité de ce système prend tout son sens sur les autoroutes. Imaginez-vous roulant à grande vitesse à la sortie d'un tunnel ou après une montée. Un véhicule devant vous freine brusquement. Grâce à ces nouveaux feux, vous êtes immédiatement averti de la situation critique, vous permettant de réagir plus rapidement et efficacement.

Surtout, grâce à ces nouveaux feux, les conducteurs peuvent faire la différence en un instant entre un freinage normal et un freinage d'urgence. Ce gain de temps précieux peut faire toute la différence.

Leur fonctionnement est simple mais ingénieux. Lors d'un freinage brusque à plus de 50 km/h ou lorsque le système anti-blocage des roues (ABS) s'active, les feux de détresse (communément appelés "warning") s'allument automatiquement. Cette activation rapide et visible permet d'alerter instantanément les conducteurs qui suivent qu'un freinage d'urgence est en cours.

Il est intéressant de noter que certains constructeurs automobiles avaient déjà intégré cette fonctionnalité dans leurs modèles depuis quelques années. Cependant, ce n'est que depuis l'été dernier que cette mesure est devenue obligatoire pour tous les véhicules neufs vendus en Europe.

L'objectif de ces nouveaux feux est clair : réduire significativement le nombre d'accidents sur nos routes, en particulier les collisions en chaîne. Ces dernières sont malheureusement trop fréquentes et peuvent avoir des conséquences dramatiques. Pour mettre en perspective l'ampleur du problème, il suffit de regarder les chiffres : en 2022, la France a enregistré pas moins de 1867 accidents en chaîne et 7084 collisions par l'arrière. Ces incidents représentent plus de 15 % du nombre total de collisions dans le pays.

Il est important de souligner que ces nouveaux feux ne sont qu'un élément parmi d'autres dans les nouvelles directives européennes. L'Union européenne, à travers son "nouveau règlement sur la sécurité générale des véhicules" (le GSR II), a mis en place une série de mesures visant à rendre les routes plus sûres.

Outre les feux d'urgence, on trouve également l'aide au freinage d'urgence, qui peut prendre le relais si le conducteur ne réagit pas assez vite, la détection d'obstacle en marche arrière, particulièrement utile lors des manœuvres de stationnement, et l'avertisseur de fatigue, qui peut rappeler au conducteur de faire une pause lors de longs trajets. Les propriétaires de véhicules anciens n'ont pas l'obligation de se mettre en conformité. Ces mesures ne s'appliquent qu'aux voitures neuves.