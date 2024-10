Gagner 60 000 dollars par an pour devenir un robot - l'offre d'emploi complètement folle d'Elon Musk

Elon Musk cherche des volontaires prêts à endosser un rôle insolite pour faire avancer son projet de robot humanoïde.

Imaginez-vous passer vos journées à imiter les mouvements d'un robot. C'est précisément ce que propose Tesla, la célèbre entreprise d'Elon Musk, dans une offre d'emploi pour le moins inhabituelle. Cette annonce, publiée sur le site de recrutement de Tesla, a rapidement attiré l'attention de nombreux curieux.

Le poste en question, intitulé "Opérateur de collecte de données", semble à première vue assez banal. Cependant, en y regardant de plus près, on découvre que le travail consiste essentiellement à se mettre dans la peau d'un robot pendant sept heures par jour. Une tâche pour le moins originale, mais qui s'inscrit dans la vision futuriste du milliardaire Elon Musk et de son entreprise.

Le candidat idéal devra être capable de supporter des conditions de travail particulières. En effet, il lui faudra porter un casque de réalité virtuelle et une combinaison de capture de mouvement pendant de longues périodes. Ces équipements peuvent provoquer des sensations de malaise, voire des nausées, chez certaines personnes. De plus, le poste exige une bonne condition physique, car il faut pouvoir se tenir debout, s'asseoir, marcher, se pencher, s'étirer, s'accroupir et se tordre tout au long de la journée, tout en portant 13 kg d'équipement. Tout ça pour un salaire qui peut aller jusqu'à 60 000 dollars par an.

Fait intéressant, Tesla ne demande aucun diplôme particulier pour ce poste. L'entreprise semble davantage intéressée par la motivation et la capacité physique des candidats que par leurs qualifications académiques. Cependant, il y a une condition géographique : il faut être basé non loin de Palo Alto, en Californie, au cœur de la célèbre Silicon Valley.

Mais pourquoi Tesla cherche-t-elle à recruter des "robots humains" ? La réponse se trouve dans le projet Optimus, le robot humanoïde développé par l'entreprise. Présenté pour la première fois en 2021, Optimus est conçu pour effectuer des tâches répétitives et potentiellement dangereuses pour les humains. Tesla espère que ces robots pourront un jour remplacer des travailleurs dans certaines tâches, notamment dans ses propres usines.

Les données collectées par les "opérateurs de collecte de données" serviront à améliorer les mouvements et les capacités d'Optimus. En imitant les mouvements humains, ces employés contribueront à rendre le robot plus naturel et plus efficace dans ses déplacements et ses actions.

Elon Musk a des ambitions démesurées pour Optimus. Il a déclaré que la demande pour ces robots pourrait atteindre 10 à 20 milliards d'unités, et que le projet Optimus pourrait représenter la majorité de la valeur à long terme de Tesla. Ces déclarations reflètent la confiance de Musk dans le potentiel de cette technologie.

L'entrepreneur controversé prévoit même que des versions fonctionnelles d'Optimus seront utilisées dans les usines Tesla dès 2025. Il espère également pouvoir commencer la production à grande échelle pour d'autres entreprises d'ici à 2026.