Voici les maisons en bord de mer les moins chères de France - 1000 euros le mètre carré

Un petit pavillon sur la côte vous fait rêver ? Voici un coin du littoral où il est possible d'acheter une belle surface pour une somme raisonnable.

Ouvrir chaque matin sa fenêtre sur l'océan, qui n'en rêve pas ? Cette aspiration, partagée par de nombreux Français, se heurte souvent à la dure réalité du marché immobilier côtier. Les stations balnéaires les plus prisées affichent des prix qui donnent le vertige, réservant ces acquisitions à une clientèle privilégiée.

A Deauville, célèbre ville balnéaire normande aux emblématiques planches et villas Belle Apoque, le prix du mètre carré s'envole en moyenne à 8 848 euros, d'après les données récentes du site Seloger.com. Plus au sud, le très select Cap-Ferret (Gironde) impose des tarifs encore plus élevés, avec une moyenne à 12 500 euros le mètre carré. Quant à Saint-Tropez, mythique ville de la Côte d'Azur, le mètre carré y culmine à 20 332 euros pour une maison.

Pourtant, rassurez-vous, il existe d'autres opportunités accessibles aux budgets plus modestes : les 5 800 kilomètres de côtes françaises affichent des contrastes saisissants en termes de prix. Les amoureux de la Bretagne pourront par exemple trouver dans la commune de Plounévez-Lochrist des maisons à moins de 2 000 euros le mètre carré en moyenne. Pour les plus urbains, la ville portuaire de Grande-Synthe, voisine de Dunkerque dans le Nord, dévoile des prix moyens à 1 547 euros le mètre carré.

Mais c'est dans le Cotentin que se cachent de véritables bouffées d'air marin pour les petits budgets. La péninsule normande propose actuellement les prix les plus attractifs du littoral français, en plus d'offrir un patrimoine remarquable : de longues plages sauvages, une faune et une flore riches, une gastronomie réputée, sans compter la proximité des mythiques plages du Débarquement.

Dans la baie des Veys, véritable havre de paix de l'est de la péninsule, le mètre carré s'établit en moyenne à 1381 euros. Non loin de là, la petite ville de Créances (Manche), nichée entre sable et marais, affiche des premiers prix autour de 1 042 euros le mètre carré, pour une moyenne à 1 855 euros. Dans cette commune, réputée pour ses carottes des sables et ses plages préservées, il est ainsi possible d'acquérir une maison de 100 m² au prix d'un studio parisien.

Pour les amateurs de climats plus ensoleillés, quelques bonnes niches subsistent plus au sud. Du côté de la Vendée, il est possible de décrocher des biens autour de 1 600 euros le mètre carré à l'Aiguillon-sur-Mer. Encore plus bas, la ville de Torreilles, située à dix kilomètres de Perpignan (Pyrénées-Orientales), offre des opportunités autour de 2 750 euros le mètre carré, avec des premiers prix à 1 400 euros.

Même sur la très prisée Côte d'Azur, il est possible de faire de bonnes affaires : la ville de Port-de-Bouc, à l'embouchure du canal de Caronte, propose des maisons avoisinant les 3 000 euros le mètre carré, à moins de 40 kilomètres de Marseille.