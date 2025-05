L'appartement d'un des plus grands auteurs de l'histoire est à vendre pour 2 600 000 euros à Saint-Germain-des-Prés

C'est dans cet appartement du centre parisien qu'il a écrit ses plus grandes œuvres.

Le 24 rue Visconti à Paris est un lieu protégé des regards où a vécu l'un des plus grands auteurs de l'histoire de France. Un appartement de plain-pied à deux pas de la Seine où règne le calme. C'est ici qu'"héritage littéraire est à vendre", annonce fièrement l'agence immobilière Varenne en charge de la vente du bien.

Au cœur du quartier historique de Saint-Germain-des-Prés, où ont vécu de nombreux artistes comme Gainsbourg et Duras, "un salon, une salle à manger et une cuisine s'ouvrent sur un jardin suspendu dans le temps", précise l'agence dans un communiqué de presse.

L'appartement restauré de 130 mètres carrés est vendu pour la modique somme de 2 600 000 euros, soit 20 000 euros le mètre carré, un tarif nettement supérieur aux prix habituels de la capitale. D'après les notaires de France, le prix médian au mètre carré à Paris s'élève actuellement à 9 481 euros.

En plus de sa terrasse arborée de 35 mètres carrés, l'appartement comprend deux grandes chambres avec salles de bains "offrant un confort rare au cœur de Paris", tandis qu'un studio indépendant complète l'ensemble. Ce studio peut servir d'atelier d'artiste ou de chambre d'ami. L'appartement comprend aussi une entrée indépendante.

Ces murs portent encore la mémoire d'une figure majeure du classicisme français : Jean Racine. Dramaturge incontournable du XVIIᵉ siècle, célèbre notamment pour ses chefs-d'œuvre Phèdre et Andromaque, il a collaboré, à ses débuts, avec Molière lui-même. C'est précisément dans cet immeuble que Racine a conçu et rédigé certaines de ses plus grandes pièces.

Longtemps le doute a persisté. On savait que Jean Racine avait vécu rue Visconti, à Paris, mais à quel numéro précisément ? Le 13, le 21 ou le 24 ? Pendant des décennies, les historiens avaient privilégié le numéro 21, mais des recherches approfondies ont finalement tranché : c'est bien au numéro 24 que le célèbre dramaturge a vécu et passé ses derniers jours. Aujourd'hui, en entrant dans cet immeuble, les résidents et visiteurs découvrent une plaque commémorative rappelant ce fait historique : "Ici mourut Racine, le 21 avril 1699".

Dans son communiqué, l'agence immobilière souligne les nombreuses similitudes entre l'appartement et l'œuvre de Jean Racine. Ce qui frappe immédiatement, c'est le style classique et sobre des lieux : couleurs beige et marron dominantes, mobilier en bois sculpté et pierres apparentes rappellent subtilement l'atmosphère raffinée caractéristique des pièces du célèbre dramaturge.

Après Racine, "le lieu n'a cessé d'accueillir la création" précise l'agence : des concerts y sont donnés et compositeurs, peintres et photographes y vivent. "Ce que nous vendons, ce n'est pas un simple appartement : c'est une part vivante du patrimoine français", s'enthousiasme Julien Meguidech, directeur de Varenne.