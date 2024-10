Amazon se met au nucléaire pour ses approvisionnements en électricité

Le groupe de Seattle a signé trois accords portant sur des SMR, des réacteurs considérés comme plus sûrs et moins onéreux que les centrales conventionnelles.

Après Google, Amazon a annoncé mercredi avoir noué des partenariats avec trois énergéticiens afin de construire des SMR (small modular reactors), des petits réacteurs nucléaires de nouvelle génération, afin d'assurer une partie des immenses besoins en électricité du groupe. Lundi, Google a annoncé un contrat similaire avec la start-up Kairos Power.

Trois accords signés

Ces trois accords portent sur des SMR, considérés comme plus sûrs et moins onéreux que les centrales conventionnelles, avec une capacité généralement inférieure à 400 mégawatts, contre environ 1000 pour les réacteurs standards. Selon un communiqué, Amazon va investir dans la start-up X-energy, qui compte lever 500 millions de dollars parmi plusieurs intervenants. Cette levée de fonds a pour objectif d'augmenter le capital de X-energy et d'accélérer le développement du Xe-100, son SMR dont la mise en service est prévue pour 2030.

Amazon a également passé un accord avec Energy Northwest, opérateur public qui couvre presque entièrement l'État de Washington, où se trouve le siège du groupe de Jeff Bezos. Ce contrat avec Energy Northwest devrait permettre de financer la construction de quatre SMR de X-energy, d'une capacité totale de 320 mégawatts soit la consommation en électricité de 250 000 foyers. Le troisième et dernier contrat concerne Dominion Energy, qui doit construire des SMR sur le site de North Anna en Virginie, afin d'assurer une capacité supplémentaire de 300 mégawatts.

Une augmentation de consommation liée au cloud

Les deux contrats signés avec Energy Northwest et Dominion Energy portent chacun sur plus d'un demi-milliard de dollars, selon une porte-parole d'Amazon. L'augmentation des besoins en électricité du groupe est essentiellement lié à son activité d'informatique à distance, le cloud computing, dont il est le leader mondial. Amazon Web Services (AWS), sa filiale du cloud, possède de nombreux centres de données ou data centers, qui consomment énormément d'électricité. Ces data centers servent au stockage de données mais sont également centraux pour le développement de l'intelligence artificielle générative, encore plus gourmande en électricité.

Lundi, Google a annoncé acheter de l'électricité à Kairos Power via des SMR, avec une mise en service dès 2030. Microsoft a également dévoilé un partenariat fin septembre avec le groupe Constellation Energy, qui souhaite rouvrir un réacteur de la centrale de Three Mile Island en Pennsylvanie.