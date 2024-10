Aux Etats-Unis, les taxis volants bientôt autorisés par la FAA

Le régulateur du secteur aérien américain a créé une nouvelle catégorie autorisant les taxis volants, des appareils qui peuvent décoller et atterrir verticalement comme un hélicoptère puis voler comme un avion en phase de croisière.

Le FAA, régulateur américain du secteur aérien, a créé une nouvelle catégorie d'appareils dans l'aviation civile pour les engins aux caractéristiques d'un avion et d'un hélicoptère, comme les taxis volants, intitulée "Powered lift". C'est la première création de catégorie d'appareils dans l'aviation civile depuis celle des hélicoptères dans les années 1940. "Avec cette nouvelle réglementation, la FAA est prête pour le trajet aérien du futur", indique le régulateur dans un communiqué publié ce mardi.

De vastes possibilités

Cette nouvelle catégorie englobe les taxis aériens et les appareils de livraisons de marchandises par les airs, en zones urbaines et rurales. Mais la FAA fait part de vastes possibilités, espérant en particulier des services aériens d'ambulance. Il s'agit de la "réglementation finale concernant les qualifications et la formation que les instructeurs et les pilotes doivent avoir pour pouvoir faire voler des appareils de cette catégorie "Powered lift"", explique la FAA. "C'est la dernière pièce du puzzle pour pouvoir introduire en toute sécurité ces appareils dans un avenir proche".

Une mise en vol dès la fin de l'année

Le régulateur précise notamment les requis en matière opérationnelle, y compris les altitudes de sécurité et le niveau de visibilité nécessaire. "Cette réglementation historique ouvre la voie aux opérations à grande échelle de Mobilité aérienne avancée (MAA)", explique Mike Whitaker, patron de la FAA dans un communiqué. Le régulateur souhaitait d'abord simplement mettre à jour les réglementations existantes mais celles-ci ne "convenaient pas pour cette nouvelle catégorie d'appareils, qui peuvent décoller et atterrir verticalement comme un hélicoptère puis voler comme un avion en phase de croisière". De nombreux projets sont en développement aux États-Unis et dans le monde, comme les véhicules électriques à décollage et à atterrissage vertical (eVTOL).

En juillet, la compagnie aérienne américaine Southwest a signé un protocole d'accord avec Archer Aviation, concepteur américain d'un eVTOL, afin de développer un réseau à partir des aéroports de Californie qu'elle dessert. À Los Angeles et Las Vegas, villes paralysées par les embouteillages, la société Supernal, filiale du groupe Hyundai, souhaite lancer ses services de taxi aérien avec son eVTOL S-A2 d'ici 2028. Faute de certification, la start-up aéronautique allemande Volocopter n'a pas pu lancer son mode de transports innovant lors des Jeux olympiques de Paris cet été : elle souhaite désormais le faire d'ici fin 2024.