Masayoshi Son promet d'investir 100 milliards de dollars dans l'Amérique de Trump

Lors du premier mandat de Trump, le milliardaire japonais avait investi 75 milliards de dollars dans le pays. Le fondateur de Softbank souhaite renouveler l'opération pour séduire Trump et investir dans l'intelligence artificielle.

En attendant l'investiture de janvier, les courtisans de Trump défilent à Mar-a-Lago. À commencer par le milliardaire japonais Masayoshi Son, fondateur de Softbank, qui a promis ce lundi à Trump d'investir 100 milliards de dollars et de créer 100 000 emplois aux États-Unis ces quatre prochaines années, le temps du mandat du républicain. Sundar Pichai et Sergey Brin (Alphabet), Tim Cook (Apple) et Mark Zuckerberg se sont déjà rendus en Floride, et Jeff Bezos (Amazon) doit visiter le républicain également, chacun promettant un don d'un million de dollars pour l'organisation de la cérémonie d'investiture le 20 janvier prochain. Lors de son élection, Donald Trump a promis aux entreprises qui investiraient plus d'un milliard aux États-Unis de bénéficier d'une procédure accélérée pour leurs démarches et permis.

Miser sur l'intelligence artificielle

Lors d'une conférence de presse conjointe à Mar-a-Lago, Donald Trump a demandé au milliardaire japonais s'il irait "jusqu'à 200 milliards", ce à quoi Masayoshi Son a répondu qu'il "essaierait", flattant le républicain. "Je voudrais vraiment célébrer la grande victoire du président Trump […] mon niveau de confiance dans l'économie américaine s'est considérablement accru avec sa victoire", a déclaré le japonais. Depuis quelques mois, le milliardaire d'origine coréenne souhaite tout miser sur l'intelligence artificielle, qui selon lui va devenir 10 000 fois plus puissante que le cerveau humain d'ici 2035. Softbank a déjà investi dans la start-up californienne Perplexity, après avoir raté l'affaire du siècle dans l'IA en 2019, soit la sortie de Bourse Nvidia pour quelques dizaines de milliards de dollars.

Des promesses tenues ?

En 2016, Masayoshi Son avait promis 50 milliards de dollars et 50 000 emplois. On ne sait pas si la promesse a été tenue concernant les emplois, mais il avait finalement investi 75 milliards de dollars aux États-Unis. Mais récemment, "Masa" a perdu 14 milliards de dollars après avoir investi dans la start-up WeWork, simplement parce qu'il était fasciné par le charisme de son fondateur, Adam Neumann. Cependant, aujourd'hui, Masayoshi Son n'a plus 100 milliards de dollars à disposition. Selon Bloomberg, Sofbank avait 25 milliards en cash fin septembre. Pour tenir sa promesse, le milliardaire devrait donc liquider une partie de son investissement dans le concepteur de semi-conducteurs Arm, qu'il détient à 90%. Achetée 32 milliards en 2016, l'entreprise vaut aujourd'hui 160 milliards de dollars en Bourse.