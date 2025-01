Airbus dépasse les attentes et conforte sa place de numéro 1, malgré des défis

Avec 766 appareils livrés en 2024 et plus de 8 600 avions en commande, Airbus franchit une nouvelle étape dans la course à la production malgré une chaîne d'approvisionnement sous tension.

Airbus a consolidé son statut de leader mondial en 2024 avec 766 avions livrés, un chiffre proche de son objectif initial de 770 appareils. Ce résultat, obtenu dans un contexte marqué par des tensions sur la chaîne d'approvisionnement, s'accompagne d'un carnet de commandes record qui reflète une demande toujours soutenue pour les avions neufs.

Des résultats solides dans un contexte difficile

Airbus avait initialement fixé à 800 appareils son objectif de livraisons pour 2024 avant de le réajuster en milieu d'année à 770 avions, compte tenu des contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement. Finalement, l'avionneur européen a livré 766 appareils, un chiffre en hausse par rapport à 2023 (735 avions). Parmi les modèles phares, l'A321neo a enregistré une progression notable de 14% par rapport à l'année précédente.

Malgré ces performances, certains obstacles ont freiné l'atteinte complète des objectifs. Selon des sources citées par La Dépêche, "certaines livraisons ont dû être reportées dans le cadre de négociations complexes entre compagnie aérienne, constructeur d'avions et fournisseur de sièges". Airbus a cependant pu compter sur un mois de décembre exceptionnel, avec 123 livraisons, contre une moyenne mensuelle de 58 avions pour le reste de l'année.

Le carnet de commandes de l'avionneur atteint désormais 8 658 appareils, ce qui représente environ dix ans de production au rythme actuel. Christian Scherer, directeur des avions commerciaux d'Airbus, a déclaré dans un communiqué relayé par Le Figaro : "Nous avons constaté un élan phénoménal pour notre carnet de commandes d'avions gros porteurs, renforçant ainsi notre position de leader sur le marché des monocouloirs".

Une domination incontestée sur le marché mondial

En 2024, Airbus a consolidé son avance sur Boeing. Avec seulement 341 appareils livrés, soit deux fois moins qu'Airbus, le constructeur américain continue de pâtir des difficultés qui affectent sa production. À cela s'ajoute un déséquilibre sur le plan des commandes : Airbus a enregistré 826 commandes nettes contre environ 500 pour Boeing.

La famille A320, et notamment l'A321neo, représente une large part des livraisons et des commandes d'Airbus. Parmi les contrats les plus marquants de 2024 figurent celui d'American Airlines pour 85 A321neo et celui d'IndiGo, une compagnie indienne, qui a commandé 30 A350. "L'année 2024 a confirmé une demande soutenue pour de nouveaux avions", s'est félicité Christian Scherer.

Tensions sur la chaîne d'approvisionnement et perspectives

Les résultats de 2024 ont été obtenus malgré des contraintes significatives sur la chaîne d'approvisionnement, encore fragilisée par les effets de la crise Covid-19. Les retards dans la livraison de moteurs et d'équipements de cabine ont particulièrement pesé sur la production. Safran, un fournisseur clé, a joué un rôle stratégique en accordant la priorité à Airbus au détriment des compagnies aériennes, selon des déclarations rapportées par L'Usine Nouvelle.

Pour faire face à la demande croissante et réduire les délais de production, Airbus prévoit d'augmenter les cadences de production de son modèle phare, l'A320, en atteignant 75 appareils par mois d'ici 2027. De nouvelles lignes d'assemblage aux États-Unis et en Chine devraient contribuer à cet objectif.

Par ailleurs, Guillaume Faury, PDG d'Airbus, a exprimé ses préoccupations quant à l'environnement fiscal et réglementaire en France. Lors de ses vœux à la presse, il a affirmé : "Trop de charges, trop de règlements, trop de contraintes, trop de taxes, font que des secteurs disparaissent. On risque de voir beaucoup d'entreprises aller faire ce qu'elles savent faire ailleurs, parce que cela devient invivable".