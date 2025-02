Apple dévoile l'iPhone 16e, le moins cher de la gamme

La marque à la pomme vient de dévoiler son dernier modèle, l'iPhone 16e, proposé à partir de 719 euros.

Ce mercredi, à 17h, Apple a enfin dévoilé son dernier modèle, l'iPhone 16e. Il affiche un prix de 719 euros pour 128 Go et jusqu'à 1099 euros pour 512 Go de stockage. Il devient donc le moins cher de la gamme, l'iPhone 16 étant proposé à partir de 969 euros sur le site d'Apple. Les deux modèles disposent d'un écran de 6,1 pouces et d'une puce processeur A18.

Un seul objectif

La différence la plus importante concerne l'appareil photo : l'iPhone 16e possède un seul objectif à l'arrière, alors que l'iPhone 16 en compte deux. La marque californienne précise qu'il s'agit d'un "système caméra 2 en 1" sur l'iPhone 16e, avec une caméra fusion de 48 megapixels et des photos "en super haute résolution". Le zoom optique, lui, est proposé en x1 et x2 mais pas en x0,5 comme sur les autres modèles. Contrairement à l'iPhone 16, ce modèle ne possède pas de davantage d'autonomie de batterie, "jusqu'à 26 heures de lecture vidéo", contre 22 heures pour le classique.

Autre différence, la résolution de l'écran, qui est légèrement inférieure sur l'iPhone 16e. Elle est de 2532x1170 pixels, contre 2556x1179 pour l'iPhone 16. Mais les deux modèles disposent d'Apple Intelligence, l'intelligence artificielle de l'entreprise, qui sera disponible début avril en France. Ce dernier modèle sera disponible en précommande à partir de vendredi 14h, et dès le 28 février dans les boutiques Apple. Pour la marque à la pomme, l'objectif était de sortir un smartphone plus abordable, l'iPhone SE ne pouvant plus être vendu à cause de l'absence de port USB-C pour le recharger. Le 28 décembre dernier, l'Union européenne a rendu obligatoire l'adoption du chargeur universel.