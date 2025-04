Les semi-conducteurs, nouvelle cible de la guerre commerciale USA-Chine

L'administration américaine prépare une nouvelle salve tarifaire qui pourrait bouleverser les chaînes d'approvisionnement mondiales et relancer la volatilité des marchés.

Les États-Unis s'apprêtent à imposer de nouveaux droits de douane sur les semi-conducteurs importés, marquant un nouveau développement dans les tensions commerciales opposant Washington à Pékin. Ces composants, jusqu'ici épargnés par les mesures précédentes, font désormais l'objet d'une enquête nationale pour des raisons de sécurité.

Des taxes annoncées sur fond d'enquête sécuritaire

Ce 13 avril 2025, Donald Trump a annoncé à bord d'Air Force One qu'il dévoilerait "dans la semaine" le taux des nouveaux droits de douane sur les semi-conducteurs importés aux États-Unis. Plus tôt dans la journée, via son réseau Truth Social, le président américain a indiqué que les autorités examinaient "les semi-conducteurs et toute la chaîne d'approvisionnement des produits électriques" dans le cadre d'une enquête commerciale pour la sécurité nationale, selon Les Echos.

Le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, a précisé sur la chaîne ABC que les puces électroniques, actuellement exemptées de la surtaxe générale de 10%, seraient visées par des droits de douane sectoriels "dans probablement un mois ou deux". Ces mesures ne s'inscrivent pas dans le cadre des droits de douane dits "réciproques" appliqués aux autres importations chinoises, récemment relevés jusqu'à 145% pour certains produits.

Vendredi 11 avril, la Maison Blanche avait pourtant accordé une exemption partielle sur certains articles technologiques, notamment les ordinateurs et les smartphones, désormais taxés à 20% au lieu des 145% prévus. Cette pause pourrait être de courte durée. "Nous voulons fabriquer nos puces et semi-conducteurs et d'autres choses dans notre pays", a expliqué Donald Trump aux journalistes présents dans l'avion présidentiel.

Impact attendu sur les chaînes d'approvisionnement et les relations commerciales

Cette décision de l'administration américaine intervient dans un contexte de tensions commerciales exacerbées avec la Chine. Les semi-conducteurs, essentiels à la fabrication de nombreux produits électroniques, sont majoritairement produits en Asie. Leur taxation pourrait donc affecter de nombreuses industries, y compris les fabricants de smartphones, d'ordinateurs et de composants automobiles.

Selon Reuters, le conseiller commercial de la Maison Blanche, Peter Navarro, a souligné que ces nouveaux droits de douane relèveraient d'un "tarif à application spécifique" visant les semi-conducteurs, les produits pharmaceutiques et les appareils électroniques comme les téléphones et ordinateurs. Ces taxes seront distinctes des droits de douane réciproques en vigueur, qui ont porté les importations chinoises à un taux global de 125%.

En réaction à l'annonce de la semaine précédente, la Chine a relevé ses propres taxes douanières sur les importations en provenance des États-Unis. Le ministère chinois du Commerce a déclaré que "la cloche autour du cou du tigre ne peut être retirée que par celui qui l'a attachée".

Le retour à un durcissement douanier a entraîné de fortes fluctuations sur les marchés financiers américains. L'indice S&P 500 a perdu plus de 10% depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025.