Nouvelle ère chez Renault : l'équipe dirigeante redessinée par François Provost

Moins d'un mois après sa prise de fonction, François Provost dévoile une nouvelle organisation interne structurée autour de cinq pôles : produit, technologie, finances, performance et parcours client.

Fraîchement arrivé à la tête de la marque Renault, François Provost a rapidement revu l'organisation de son équipe dirigeante. Ce changement, officialisé fin août, s'accompagne de plusieurs nominations, entre promotions internes et recrutements externes.

Une équipe resserrée autour de cinq missions clés

Le comité de direction passe de 13 à 9 membres, recentrés sur cinq grandes fonctions : produit, technologie, performance, finances et client.

Béatrice Foucher, ex-directrice générale de DS Automobiles, devient directrice produit. Elle sera épaulée par Bruno Vanel, qui garde la planification produit, et Stéphane Viou, désormais à la tête de l'ingénierie.

Côté ventes, Delphine de Andria, venue de Stellantis, est nommée directrice commerciale monde. Elle fait son entrée au comité de direction et reporte directement à François Provost.

La relation client est confiée à Sophie Cahen, ex-Valeo et PSA, qui prend en main toute l'expérience client, de la commande à la livraison.

Pour le pilotage de la performance, Jean-François Salles prend la main. Il était jusqu'ici responsable qualité et satisfaction client. Il devra suivre les coûts, la rentabilité et le respect des engagements de la marque.

Enfin, Antoine Basseville, ancien directeur financier de Renault Group au Japon, prend la tête des finances de la marque Renault.

Un organigramme simplifié, déployé rapidement

Ce changement de direction s'est opéré en quelques semaines à peine. François Provost, nommé en juillet, a voulu aller vite. Il déclare à L'Usine Nouvelle : " Il fallait aller vite. Je voulais une organisation simple, claire, et des gens très engagés. "

Le nouveau comité exécutif est plus resserré et plus opérationnel, selon ses mots cités par Les Échos. Toutes les personnes nommées sont désormais en lien direct avec lui.

Certaines fonctions comme les ressources humaines, la communication ou la RSE restent gérées au niveau du groupe Renault. Mais pour le reste, l'organisation de la marque est désormais stabilisée.

Ce nouveau schéma intervient dans un contexte où le secteur automobile est en pleine mutation, entre électrification, innovation technologique et besoin de réactivité face à la concurrence.