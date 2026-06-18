Apple annonce une augmentation prochaine de ses prix en raison de la pénurie mondiale de puces mémoire

Le géant américain va répercuter la crise des composants sur ses tarifs, dans un contexte de tensions inédites sur l'approvisionnement mondial.

Apple va prochainement augmenter ses prix, en raison de la crise des composants et de la pénurie de puces mémoire qui touchent actuellement le monde de la tech, a annoncé le directeur général d'Apple sur le départ, Tim Cook, dans une interview au Wall Street Journal. "Malheureusement, les augmentations de prix sont inévitables", a-t-il déclaré.

Le boom de l'intelligence artificielle met à rude épreuve les approvisionnements mondiaux en puces mémoire, car les fabricants privilégient celles qui sont destinées aux centres de données géants au détriment de puces moins sophistiquées utilisées dans l'électronique grand public, comme les téléphones et les ordinateurs portables. En conséquence, un grand nombre de composants (mémoire vive, cartes graphiques...) ont vu leurs tarifs exploser, et un certain nombre d'entreprises, forcées de payer plus cher pour s'approvisionner, ont annoncé ces derniers mois d'importantes hausses de prix sur leurs produits, tels que PlayStation, Nintendo, Xiaomi, Lenovo, HP.

Apple, jusque-là, avait tenté de contenir l'impact de cette crise sur ses clients. "Nous faisons de notre mieux pour atténuer les hausses considérables qui nous sont répercutées, et nous avons essayé de protéger nos clients de ces augmentations, mais la situation est devenue intenable", a déploré le directeur général d'Apple.

Un changement de direction dans un contexte tendu

Le patron, qui va céder sa place à John Ternus, actuel vice-président senior chargé de l'ingénierie matérielle, le 1er septembre prochain, n'a pour l'heure pas donné plus de détails. John Ternus prendra la direction générale d'Apple le 1er septembre 2026.

La pénurie de puces mémoire affecte l'ensemble du secteur technologique mondial, poussant plusieurs fabricants à augmenter leurs prix. Les difficultés d'approvisionnement, exacerbées par la demande croissante liée à l'intelligence artificielle, bouleversent la chaîne de production et de distribution de nombreux acteurs du marché. Les consommateurs, déjà confrontés à des prix élevés sur certains produits électroniques, pourraient voir la facture s'alourdir dans les prochains mois.

Face à cette situation, Apple rejoint la liste des grands noms de la tech contraints de répercuter la hausse des coûts sur leurs clients, illustrant l'ampleur de la crise qui secoue actuellement l'industrie mondiale des composants électroniques.