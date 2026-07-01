Schneider Electric rachète l'américain Cognite pour 3,1 milliards de dollars afin de renforcer sa stratégie dans l'IA industrielle

Le groupe français va intégrer Cognite à sa filiale AVEVA, consolidant ses capacités dans les logiciels industriels et l'intelligence artificielle appliquée à l'industrie.

Schneider Electric a annoncé mardi la signature d’un accord en vue de l’acquisition de la société américaine Cognite, spécialiste des logiciels de données et d’intelligence artificielle appliquée à l’industrie, pour un montant de 3,1 milliards de dollars, intégralement réglé en numéraire. L’opération, encore soumise aux étapes habituelles de finalisation, doit être bouclée dans les prochains trimestres.

A terme, Cognite sera détenue à 100% par le groupe français et intégrée à AVEVA, filiale logicielle déjà contrôlée par Schneider Electric. Cette intégration vise à consolider un ensemble cohérent de solutions logicielles industrielles, à la frontière entre énergie, automatisation et intelligence artificielle.

Cognite, un acteur clé de l’IA industrielle

Fondée en 2017 et longtemps basée à Oslo avant de déplacer son siège aux Etats-Unis, Cognite s’est imposée sur un créneau précis : la centralisation et la mise en valeur de données industrielles complexes, désormais dopées par des technologies d’IA dites "agentiques". Autrement dit, des systèmes capables non seulement d’analyser des flux de données, mais aussi d’agir sur les processus de production.

Le directeur général du groupe, Olivier Blum, insiste sur la valeur stratégique de la cible. "Cognite a développé quelque chose de rare : une véritable plateforme d’IA de niveau industriel, capable de transformer la complexité des données opérationnelles en avantage concurrentiel", explique-t-il.

L’acquisition de Cognite s’inscrit dans une stratégie claire : renforcer les capacités du groupe dans l’IA dite industrielle, au cœur des nouveaux systèmes de pilotage des usines connectées.

Cette opération intervient dans un contexte de forte dynamique pour le groupe. Schneider Electric a publié fin avril un chiffre d'affaires "record" de 9,8 milliards d'euros au premier trimestre 2026, porté notamment par "la forte dynamique des centres de données", segments devenus centraux avec l'explosion des besoins liés à l'IA générative et aux infrastructures numériques.