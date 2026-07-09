Grâce au boom de l'IA, SK hynix prépare une des plus importantes IPO de l'histoire

Le géant sud-coréen des puces mémoires s'apprête à annoncer les modalités de son entrée sur le Nasdaq, visant une levée de fonds record dans le secteur technologique.

Le géant sud-coréen des puces mémoires SK hynix doit annoncer jeudi les conditions financières de sa cotation à Wall Street, qui pourrait constituer l'une des plus importantes levées de fonds en Bourse jamais réalisées. Le groupe, qui fournit notamment le champion américain des semi-conducteurs Nvidia, entreprise la plus valorisée au monde, a vu ses bénéfices et son cours s'envoler grâce à la demande mondiale effrénée pour l'intelligence artificielle (IA). SK hynix prévoit d'émettre vendredi l'équivalent de 17,8 millions de nouvelles actions sur le Nasdaq, l'indice de Wall Street dédié aux valeurs technologiques. Le groupe espère lever 43 000 milliards de wons (28 milliards de dollars), un objectif revu à la baisse par rapport aux 45 000 milliards de wons initialement annoncés.

Une opération d'envergure portée par l'essor de l'IA

SK hynix est déjà coté sur l'indice Kospi de Séoul, où sa capitalisation boursière a dépassé les 1 000 milliards de dollars en mai. Un seuil également atteint par son rival sud-coréen Samsung Electronics et l'américain Micron, ces trois entreprises ayant été propulsées par l'essor de l'IA jusqu'à rejoindre un club très fermé d'une douzaine de sociétés. SK hynix, Samsung et Micron dominent le marché des composants connus sous le nom de mémoire à large bande passante (HBM), très utilisés dans les serveurs d'IA.

Malgré la volatilité récente des valeurs technologiques mondiales, alors que les investisseurs se demandent quand leurs dépenses colossales porteront leurs fruits, la demande de titres SK hynix à Wall Street pourrait dépasser l'offre, et donc faire monter les prix à des niveaux rarement atteints pour une telle opération. Le montant levé pourrait rivaliser avec l'entrée en Bourse de Saudi Aramco (25,6 milliards de dollars en 2019), sans toutefois approcher le récent record de l'américain SpaceX, à 85,7 milliards de dollars. Pour Dilin Wu, analyste du cabinet Pepperstone, cette opération est "une avancée majeure qui devrait élargir la base de capitaux du secteur des mémoires".

Stratégie et investissements face à la concurrence

En parallèle, la pénurie des puces mémoire utilisées dans l'électronique grand public fait grimper leurs prix. SK hynix cherche aujourd'hui à supplanter Samsung sur ce marché, explique MS Hwang, analyste chez Counterpoint Research. "Outre le leadership dont elle a fait preuve jusqu'à récemment dans le domaine des HBM, l'entreprise prévoit désormais de prendre l'ascendant en termes de volumes. L'utilisation des fonds issus de sa cotation aux Etats-Unis peut soutenir un tel objectif", développe-t-il.

De son côté, SK hynix a indiqué que le produit de cette levée servirait à financer de nouvelles usines de puces, afin de pallier les pénuries. L'entreprise participe, aux côtés de Samsung, à un investissement public-privé colossal de 800 000 milliards de wons (455 milliards d'euros) pour un nouveau pôle de fabrication de semi-conducteurs dans le sud-ouest de la Corée du Sud.