Renault a vendu un peu moins de 1,2 million de véhicules au premier semestre 2026

Les ventes mondiales du constructeur automobile français restent globalement stables, avec une électrification croissante et des performances contrastées selon les marques et les régions.

Renault a vendu un peu moins de 1,2 million de véhicules au cours des six premiers mois de l'année 2026. Ce chiffre représente un léger recul de 0,4% par rapport au premier semestre 2025. Selon des données publiées ce jeudi 23 juillet par l'entreprise, les ventes mondiales du constructeur automobile français sont restées globalement stables sur la période.

En Europe, son principal marché, ses ventes ont décru de 1,3%, avec 821 092 voitures particulières et véhicules utilitaires neufs écoulés sur la période janvier-juin.

Performances différenciées des marques du groupe

La marque Renault affiche une hausse de 2,6% sur un an, avec 528 849 ventes au premier semestre. Cette progression contraste avec la performance de la marque Dacia, qui a vendu 284 021 véhicules en Europe sur la période, en recul de 8,7% sur un an.

La Dacia Sandero reste "le véhicule particulier le plus vendu en Europe tous canaux confondus", précise le groupe dans son communiqué.

Pour la marque Alpine, plus de 80% des ventes européennes sont désormais 100% électriques.

Plus de la moitié (52%) des ventes de véhicules particuliers du groupe en Europe sont désormais des véhicules électrifiés (100% électriques, hybrides rechargeables et hybrides non rechargeables), une proportion en hausse de 8,2 points par rapport au premier semestre 2025.

Les deux tiers des véhicules particuliers vendus par la marque Renault sur le continent européen sont électrifiés (66,3%), en progression de 7,2 points d'une année sur l'autre. La R5 électrique "est le véhicule électrique de segment B (les citadines polyvalentes, NDLR) le plus vendu en Europe", souligne le groupe.

Le groupe ajoute que la marque Renault "se classe n°2 du marché européen des véhicules électriques auprès des particuliers et n°2 sur le marché hybride".

Pour la marque Dacia, près du tiers des voitures particulières vendues au premier semestre sont électrifiées (30,8%, en hausse de 7,2 points), avec une franche progression des ventes de véhicules hybrides (+30,2%), qui représentent désormais une vente sur quatre.

Croissance hors Europe et marchés stratégiques

Hors Europe, la deuxième année consécutive de progression des ventes de la marque Renault (+2,8%, à près de 296 000 véhicules) a permis à Renault Group de "renforcer ses positions sur ses marchés stratégiques". Le constructeur a ainsi enregistré une croissance des ventes de voitures particulières et d'utilitaires atteignant 61,2% en Inde (pour 25 845 véhicules vendus), 15,4% en Turquie (80 361 ventes), 13,7% au Maroc (49 821 ventes) et 5,3% au Brésil (69 077).