Le fabricant chinois de puces CXMT s'envole de plus de 500% pour son entrée à la Bourse de Shanghai

CXMT devient la première capitalisation boursière de Chine continentale après une introduction record, sur fond de pénurie mondiale de puces mémoire et de course à l'IA.

Le fabricant chinois de puces mémoire CXMT a fait une entrée fracassante à la Bourse de Shanghai lundi, voyant son action s’envoler de plus de 500% lors de sa première journée de cotation. Cette flambée spectaculaire propulse la valorisation de l’entreprise à plus de 450 milliards d’euros, faisant de CXMT la première capitalisation boursière de Chine continentale, devant des géants tels que la méga-banque ICBC.

Une introduction record et des chiffres hors normes

CXMT, fondé en 2016 et basé dans l'Anhui (est), a levé selon l'agence Bloomberg 66,6 milliards de yuans (8,6 milliards d'euros) grâce à cette cotation record à la Bourse de Shanghai. Dès les premiers échanges sur le marché STAR, dédié aux technologies, le titre a flambé de plus de 500%, permettant à l'entreprise d'atteindre une capitalisation boursière de 3 500 milliards de yuans (453 milliards d'euros), dépassant ainsi la méga-banque chinoise ICBC.

Il s'agit de la plus importante entrée en Bourse jamais réalisée par une entreprise technologique en Chine continentale, dépassant les 46,3 milliards de yuans levés par le fabricant de semi-conducteurs SMIC en 2020.

CXMT s’impose désormais comme le quatrième fabricant mondial de puces mémoire DRAM, avec près de 8% de parts du marché mondial. L’entreprise ambitionne de rivaliser avec les leaders du secteur, notamment les sud-coréens SK hynix et Samsung Electronics, ainsi que l’américain Micron.

La demande mondiale pour les puces mémoire de pointe est en forte hausse, car il s'agit de composants essentiels des serveurs d'intelligence artificielle (IA), au même titre que d'autres semi-conducteurs puissants dédiés au traitement des données, comme ceux conçus par l'américain Nvidia. Cette situation a engendré une pénurie importante de puces mémoire DRAM, également utilisées dans les ordinateurs, smartphones et autres appareils électroniques.

Les tensions sur l'offre de puces mémoires ont fait flamber leurs prix et fait donc en parallèle exploser les profits, et les cours boursiers, des fabricants, à commencer par Samsung et SK hynix.

Ce mois-ci, SK hynix, déjà cotée à Séoul, a bondi de 13% dès son premier jour de cotation à Wall Street, signant ainsi l'une des plus importantes introductions en Bourse de l'histoire. Sa capitalisation boursière sur l'indice sud-coréen Kospi avait dépassé le cap des 1 000 milliards de dollars en mai, un seuil déjà franchi récemment par Samsung Electronics et l'américain Micron.

Ambitions chinoises et percée stratégique

La percée de CXMT intervient alors que Pékin veut dorénavant concurrencer Taïwan et la Corée du Sud sur cette industrie en plein essor. "Pour la première fois, la Chine prend place à la table (des champions mondiaux des puces mémoires), au lieu de se contenter d'un rôle d'observateur extérieur", indique Zhang Guobin, fondateur du site web spécialisé chinois eetrend.com. Pour lui, la cotation de CXMT représente un "tournant majeur dans le paysage mondial de l'industrie du stockage et dans la trajectoire de développement du secteur chinois des semi-conducteurs".

Malgré sa présence sur la liste du Pentagone des entreprises chinoises soupçonnées d'entretenir des liens avec l'armée, CXMT continue de susciter l'intérêt des acteurs internationaux. Selon la presse spécialisée, le mastodonte technologique américain Apple, confronté à ces pénuries, testerait actuellement les puces DRAM de CXMT en vue d'une utilisation dans ses produits.