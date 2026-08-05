La production manufacturière française recule de 1,1% en juin 2026

Après un rebond au printemps, l'activité industrielle française marque le pas au deuxième trimestre, selon l'Insee.

La production manufacturière française a encore reculé de 1,1% en juin 2026, après avoir déjà diminué de 1% en mai, selon les chiffres publiés par l'Insee. Ce recul consécutif met en lumière un essoufflement inattendu de l'activité industrielle, alors que le secteur avait affiché une dynamique positive au début du printemps.

Au deuxième trimestre, la production manufacturière n'est plus qu'en hausse modeste de 0,3% par rapport aux trois mois précédents. Ce ralentissement contraste fortement avec la vigueur observée en mars et en avril, où la production hexagonale avait, de fait, progressé, tirée par les branches aéronautique et navale. Ce rebond du printemps avait nourri l'espoir d'une résistance durable de l'industrie.

Des chiffres qui déçoivent les prévisionnistes

Ces chiffres décevants ont surpris les prévisionnistes, qui tablaient sur la bonne résistance de l'industrie en début d'année pour soutenir la croissance économique au printemps, après le franc rebond enregistré en mars et en avril.

La désindustrialisation est un phénomène de long terme en France, mais le secteur industriel reste un moteur important de la croissance et de la productivité. L'Insee, organisme officiel de la statistique en France, est chargé notamment de la publication des chiffres de la production industrielle.