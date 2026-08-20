L'aéroport international de Palm Beach rebaptisé en l'honneur de Donald Trump

Le changement de nom et de code IATA de l'aéroport de Palm Beach, inédit aux Etats-Unis, entraîne des perturbations et des coûts importants pour les usagers et les compagnies.

L'aéroport international de Palm Beach, en Floride, a achevé mardi 18 août son changement de nom avec la modification de son code IATA. PBI, pour Palm Beach International Airport, est ainsi devenu DJT, le President Donald J. Trump International Airport. C'est la première fois qu'un aéroport américain porte le nom d'un président en exercice.

La décision de rebaptiser l'aéroport, situé à environ 6 kilomètres de la résidence de Mar-a-Lago du président, a été validée en mars par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis.

Un code IATA modifié, une opération rare et complexe

Les autorités ont également tenu à modifier le code IATA de l’aéroport, une démarche extrêmement rare. Selon l’IATA, l’Association du transport aérien international, "un code attribué est considéré comme permanent et n’est quasiment jamais changé". L’organisation précise que lorsqu’un code est modifié, c’est "uniquement pour raison impérieuse, principalement concernant la sûreté aérienne". La plupart des aéroports ayant changé de nom ont gardé le code faisant référence à leur ancien nom.

Changer le code IATA est extrêmement complexe. Il implique de revoir l’intégralité des systèmes informatiques pour mettre à jour la dénomination de l’aéroport, y compris pour les compagnies aériennes et les bagagistes. Après ce changement de code, la recherche de billets depuis ou vers PBI ne donne plus de résultat. Les billets déjà achetés ont dû être modifiés par les compagnies, pour tenir compte du changement. Les bagages en soute doivent désormais être étiquetés DJT pour trouver leur bonne destination.

Le changement de nom devrait coûter 5,5 millions de dollars (4,7 millions d’euros) selon l’aéroport. "Cela inclut la mise à jour des panneaux, des supports de marque, des systèmes informatiques..." Une partie de la somme, 2,75 millions de dollars, sera payée par l’Etat de Floride, donc par les contribuables.