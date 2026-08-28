La taxe européenne de 3 euros sur les petits colis fait chuter les importations

Les importations de petits colis dans l'Union européenne ont chuté de 30 à 40% depuis l'entrée en vigueur de la taxe, selon le ministère de l'Economie.

Entrée en vigueur le 1er juillet, et visant notamment les plateformes chinoises Shein, Temu ou AliExpress, cette taxe est de trois euros sur chaque catégorie de produits contenue dans chaque colis. Selon les chiffres communiqués jeudi 27 août par le ministère de l'Economie français, citant les douanes, les importations de petits colis ont chuté de 30 à 40% dans l'Union européenne. En 2025, près de 5,9 milliards de petits colis étaient entrés sur le marché européen, quatre fois plus qu'en 2022, dont 93% provenaient de Chine.

Un même reflux est observé, en France, par l'application Joko, qui analyse les transactions bancaires de 1,5 million de personnes. Selon ses données, les ventes en volume de Temu ont reculé de 50% entre juin et juillet, celles d'AliExpress de 37% et celles de Shein de 15%. Dans le même temps, le panier moyen a bondi de 30% chez Temu et de 27% chez AliExpress. La résistance plus marquée de Shein pourrait notamment s'expliquer par l'ouverture d'un important entrepôt en Pologne fin 2025, qui réduit son exposition à la taxe.

Réactions et contestations

AliExpress dénonce toutefois une mesure qui pénaliserait les consommateurs. "La conception même de ces mesures présente des failles fondamentales", a réagi la plateforme chinoise auprès de l'AFP, estimant que ces surcoûts "pèsent de manière disproportionnée sur les ménages à faibles revenus à travers l'Europe". "Face à la Chine, il n'y a pas de fatalité", s'est félicité jeudi le ministre de l'Economie Roland Lescure.

L'effet de la taxe semble également confirmé par les données de l'institut NielsenIQ sur le Royaume-Uni, qui n'est pas concerné par le dispositif européen, où les plateformes chinoises ont au contraire enregistré une hausse de 5% de leurs ventes en valeur en juillet.

La taxe doit rester en vigueur jusqu'à la réforme du système douanier européen prévue dans deux ans et sera complétée, à partir de novembre, par des frais de traitement dont le montant reste à déterminer.