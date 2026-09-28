Grève de la fonction publique du 29 septembre 2026 : un impact limité sur les transports

La grève de la fonction publique du 29 septembre devrait entraîner peu de perturbations dans les transports, selon les prévisions de la RATP et de la SNCF.

La grève de la fonction publique annoncée mardi 29 septembre devrait avoir un impact limité sur les transports. Le trafic sera normal dans le métro et les RER exploités par la RATP. Quelques perturbations sont attendues sur les RER C, D et E ainsi que sur les lignes R et V du Transilien.

Côté SNCF, "le trafic des trains SNCF Voyageurs sera normal mardi 29 septembre sur les liaisons TGV, Intercités" et "quasi normal sur les TER", selon SNCF Voyageurs. Sur les Transiliens, la circulation s'annonce "normale à l'exception de quelques lignes où des perturbations sont à prévoir (RER C, RER D, RER E, lignes R, V)", ajoute le transporteur ferroviaire. Des prévisions ligne par ligne seront détaillées lundi 28 septembre, est-il ajouté.

Les transports sur les réseaux SNCF et RATP ne devraient être que ponctuellement perturbés par la grève de la fonction publique annoncée pour ce mardi, ont indiqué dimanche les deux entreprises.

Une mobilisation syndicale sur fond de tensions salariales

Echaudées par un nouveau gel du point d'indice, les organisations syndicales représentatives de la fonction publique ont annoncé une journée de grève mardi, avec l'ambition de mettre la pression sur le gouvernement à quelques jours du budget. CGT, FO, CFDT, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC et FA-FP demandent de meilleures conditions de rémunération pour les agents publics après un mois de septembre marqué par une inflation liée notamment aux prix du carburant.

Mi-septembre, le Premier ministre Sébastien Lecornu avait indiqué qu'il souhaitait une nouvelle fois geler le point d'indice qui sert à calculer la rémunération de base des fonctionnaires. Depuis 2017, les agents publics n'ont vu leur point d'indice revalorisé qu'en 2022 (3,5%) et 2023 (1,5%), soit une revalorisation totale légèrement supérieure à 5%. Selon l'Insee, l'inflation cumulée depuis 2017 aura atteint 24,17% à la fin 2026.