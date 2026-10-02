Les Etats-Unis exhortent les Européens à mettre sur le marché leurs stocks de diesel pour faire baisser le prix des carburants

Washington presse l'Union européenne d'agir face à la flambée historique du gazole, alors que Bruxelles réunit les Etats membres pour une réponse coordonnée.

Les Etats-Unis ont exhorté, jeudi 1er octobre, les Européens à les aider à faire baisser les prix du gazole en mettant "immédiatement" sur le marché plus de carburant. Cette demande intervient alors que le prix à la pompe du gazole dans l’Union européenne a atteint un nouveau sommet historique avec une moyenne hebdomadaire de 2,24 euros le litre, selon une compilation des données nationales publiée jeudi par la Commission européenne.

"Nos partenaires européens devraient accélérer la mise en œuvre de leurs engagements existants et mettre immédiatement à disposition des volumes supplémentaires afin de remédier aux perturbations actuelles", a écrit sur X le ministre américain des Finances, Scott Bessent. Son collègue de l’Energie, Chris Wright, a estimé auprès de Fox News que "l’Europe peut elle aussi contribuer à améliorer la situation". Il a ajouté : "Il est temps de procéder à une mise sur le marché coordonnée des stocks de diesel" à l’approche de l’hiver.

Le ton est plus pressant que celui employé par Donald Trump. Lors d’un déplacement au Texas, le président américain a dit jeudi qu’il "pourrait" demander aux Européens de puiser dans leurs réserves de gazole.

Réunion européenne en réponse à la flambée des prix

Face à cette envolée, une réunion a été convoquée vendredi matin entre la Commission européenne et les pays membres de l’Union européenne afin de travailler à une réponse coordonnée, a annoncé jeudi soir une porte-parole de la Commission, sans préciser si l’objectif était de répondre à la demande américaine.

Les Etats-Unis ont déjà, par le passé, puisé dans leurs réserves stratégiques de pétrole pour tenter de faire baisser les prix, en concertation avec d’autres grands consommateurs comme la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud ou le Royaume-Uni. En augmentant l’offre de pétrole sur le marché, ces Etats espèrent faire mécaniquement baisser les cours.

La hausse des prix du gazole en Europe est liée à des perturbations de l’offre et à une demande soutenue.