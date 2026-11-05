Le Brent repasse sous les 100 dollars après les élections américaines

Le Brent repasse sous les 100 dollars, porté par l'optimisme sur une désescalade au Moyen-Orient après le scrutin américain.

Mercredi, les marchés pétroliers ont enregistré un net recul après la victoire démocrate aux élections de mi-mandat aux Etats-Unis et face aux perspectives de désescalade au Moyen-Orient. La chute des cours a ramené le baril de Brent sous la barre symbolique de 100 dollars, sur fond d'optimisme renouvelé concernant les échanges diplomatiques entre Washington et Téhéran. Ces dernières semaines, le contexte géopolitique régional avait suscité des inquiétudes quant à une escalade.

Forte chute des cours

Mercredi, le baril de Brent de la mer du Nord, à livraison en janvier, a chuté de 8,67% pour s'établir à 94,62 dollars, son niveau le plus bas depuis fin août. De son côté, le baril de West Texas Intermediate, son équivalent américain, à livraison en décembre, a baissé de 8,29%, à 88,12 dollars. Depuis la clôture de vendredi, le Brent a cédé près de 20%.

Les marchés semblent interpréter les résultats de l'élection comme un signe que Donald Trump pourrait désormais être plus disposé à trouver un compromis avec l'Iran, commente auprès de l'AFP Andy Lipow, président de Lipow Oil Associates. Le président américain a reconnu mercredi que la guerre avec l'Iran avait largement contribué à la débâcle de son parti aux élections de mi-mandat, après que le vice-président JD Vance a appelé les républicains à être "honnêtes" sur le coût politique de ce conflit impopulaire.

Une fois le nouveau Congrès installé en janvier, "la majorité démocrate à la Chambre des représentants et au Sénat pourrait chercher à limiter les financements alloués à la guerre", ajoute Andy Lipow, ce qui "pourrait forcer Donald Trump" à mettre fin au conflit. Le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, a déjà déclaré mercredi que la guerre en Iran devait "cesser".

Avec des "négociations crédibles et des perspectives d'un transport maritime plus sûr dans le détroit d'Ormuz, les prix du pétrole pourraient baisser durablement", estime Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote. Donald Trump a tenté mardi de tempérer les spéculations sur une reprise des bombardements. "Il semble que nous obtenions tout ce que nous voulons", a-t-il déclaré au Financial Times, dans une allusion apparente aux discussions avec les Iraniens. Mais à ce stade, "ni Washington ni Téhéran n'ont changé de position dans les négociations", rappelle Andy Lipow. "Si des missiles venaient à être tirés cette nuit, le scénario pourrait donc être totalement inversé dès demain."

Effet domino sur les marchés de l’énergie

Ces derniers jours, le prix du gaz européen a également fortement baissé. Contrat de référence du marché, le TTF néerlandais à terme se négociait à environ 86 euros le mégawattheure, contre un pic de 104,35 euros vendredi. Les perspectives d'une détente au Moyen-Orient ont soutenu cette évolution. Lundi, le gouvernement allemand a aussi rassuré le marché en assurant que l'approvisionnement du pays en gaz restait sécurisé pour l'hiver à venir, en dépit de stocks bien en dessous des objectifs réglementaires.