A Douvrin, la gigafactory ACC espère fabriquer 300 000 modules de batteries automobiles en 2026

L'usine de Douvrin, symbole de la réindustrialisation, ambitionne de rattraper la Chine en produisant 300 000 modules en 2026, sur fond de mutation sociale et industrielle.

A Douvrin (Pas-de-Calais), d'immenses entrepôts s'étendent sur près de 34 hectares. Ils abritent l'un des principaux espoirs industriels automobiles européens. Détenue par Stellantis, TotalEnergies et Mercedes, ACC s'est installée avec l'ambition de s'imposer comme un acteur majeur de la batterie électrique en Europe. A l'intérieur, 2 500 salariés, vêtus de combinaisons intégrales, réalisent les différentes étapes de fabrication des batteries électriques destinées aux voitures.

La fabrication d'une encre est tenue secrète. Elle est appliquée sur des bandes d'aluminium ou de cuivre. "Vous le voyez dans la machine qui est là, qui tourne à très grande vitesse. C'est vraiment la constitution des électrodes qu'on est en train de préparer ici", explique à France 2 Matthieu Hubert, secrétaire général d'ACC. Une fois séchées, les feuilles métalliques sont roulées sur 2 kilomètres afin de former des bobines de 800 kilogrammes. Elles sont alors empilées, puis découpées au laser. "Ce millefeuille d'électrodes, on le met dans une boîte étanche qu'on remplit d'un liquide qu'on appelle l'électrolyte. La batterie commence à vraiment jouer son rôle de production, de génération d'énergie", détaille-t-il à France 2.

Un défi industriel et économique

Créée il y a six ans, l'entreprise a connu plusieurs problèmes de production. Environ 50 000 modules de batteries ont été produits en 2025. Afin de combler son retard face à la Chine, leader du marché, elle espère fabriquer 300 000 modules en 2026. Ce calendrier ambitieux dépend notamment du directeur général, Allan Swan. Venu des Etats-Unis, il a piloté la montée en puissance de deux gigafactories qui fournissent Tesla. "La technologie des batteries va être utilisée dans de nombreux domaines, pas seulement pour les voitures électriques. L'Europe doit y jouer un rôle ou alors elle va rater le coche", affirme-t-il.

L'atteinte de l'équilibre financier est envisagée à l'horizon 2028.

Non loin de la gigafactory, la fin d'activité d'une usine historique de moteurs thermiques témoigne des difficultés liées à la transition industrielle. Durant 57 ans, la Française de Mécanique, devenue Stellantis, a assemblé plus de 52 millions de moteurs en série. L'activité a cessé à la fin octobre. Les chaînes de fabrication ont ensuite été démontées, l'une après l'autre. "Ça me révolte, ça me fout les boules. De père en fils, plusieurs générations, c'était l'entreprise, donc les copains dans la rue, la famille, tout le monde travaillait. Les dernières années, on était encore 1 500 et aujourd'hui, tout ça disparaît", déplore Geoffrey Laloux.

Près de deux employés sur trois ont dû retrouver un emploi ou sont partis en retraite anticipée. ACC, qui avait perçu près de 1,3 milliard d'euros de fonds publics, s'était engagée en faveur de l'emploi local. Au total, la formation et le reclassement n'ont concerné que 340 salariés de Stellantis. Christophe Lequimme, responsable d'unité et superviseur de production chez ACC, compte parmi eux. "C'est totalement un environnement différent. On travaille dans des salles sèches. On a dû s'y habituer, mais c'est franchement l'avenir", confie-t-il.

A l'horizon 2030, la production de moteurs thermiques doit diminuer, ce qui replace la fermeture du site de Stellantis dans son contexte. Dans les pays de l'Est, les unités ont été délocalisées. ACC, de son côté, doit encore faire ses preuves.